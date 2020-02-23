Общество

55 минут назад

Под Липецком произошло смертельное ДТП

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#ДТП #
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Под Липецком произошло смертельное ДТП

Спасатели после столкновения двух легковушек на Усманской трассе вырезали погибшего из машины.

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Сегодня в Липецком районе на Усманской трассе на повороте на село Троицкое столкнулись машины «Шкода» и «Черри».

Из-за сильного удара произошла деформация кузовов. На место приехал наряд ОП 6 ГУ МЧС и отделение УГПСС по Липецкой области.

Как сообщили GOROD48, после ДТП два человека были госпитализированы, один погиб.

Труп мужчины был в автомобиле "Черри". Его спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы извлекали с помощью специальных инструментов.

5 1392
#ДТП #
1

Комментарии (5)

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Житель

34 секунды назад
Черри это китайская машина? Или корейская?
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Тофик

31 минуту назад
Опять начнётся , какой он был хороший...
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Жители

40 минут назад
Не ценит гамно пипецкое свои и чужие жизни,а сколько мучений придется перенести в больнице
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СССР

41 минуту назад
Царство небесное погибшему.!!!
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2

49 минут назад
Эпидемия, что ли, какая-то?! Чё-то стали часто разбиваться машины!
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