Под Липецком произошло смертельное ДТП

Спасатели после столкновения двух легковушек на Усманской трассе вырезали погибшего из машины.

Сегодня в Липецком районе на Усманской трассе на повороте на село Троицкое столкнулись машины «Шкода» и «Черри».

Из-за сильного удара произошла деформация кузовов. На место приехал наряд ОП 6 ГУ МЧС и отделение УГПСС по Липецкой области.

Как сообщили GOROD48, после ДТП два человека были госпитализированы, один погиб.

Труп мужчины был в автомобиле "Черри". Его спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы извлекали с помощью специальных инструментов.