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58 минут назад

В Калужской области сгорел храм Пресвятой Богородицы

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Сегодня, 23 февраля, в Калужской области сгорел храм. Сообщение спасателям поступило в 3 часа 41 минуту.

В Козельском районе СП Подборки в селе Озерское горел храм Пресвятой Богородицы. Для ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 22 сотрудника МЧС.

По имеющейся информации, храм сгорел полностью. Пострадавших в результате пожара нет. На место был направлен инспектор ГПН, сообщает www.kaluga-poisk.ru

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