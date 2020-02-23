В России
58 минут назад
В Калужской области сгорел храм Пресвятой Богородицы
Сегодня, 23 февраля, в Калужской области сгорел храм. Сообщение спасателям поступило в 3 часа 41 минуту.
В Козельском районе СП Подборки в селе Озерское горел храм Пресвятой Богородицы. Для ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 22 сотрудника МЧС.
По имеющейся информации, храм сгорел полностью. Пострадавших в результате пожара нет. На место был направлен инспектор ГПН, сообщает www.kaluga-poisk.ru
В Козельском районе СП Подборки в селе Озерское горел храм Пресвятой Богородицы. Для ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 22 сотрудника МЧС.
По имеющейся информации, храм сгорел полностью. Пострадавших в результате пожара нет. На место был направлен инспектор ГПН, сообщает www.kaluga-poisk.ru