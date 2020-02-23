В России

10 минут назад

Находящихся на карантине в Казани россиян охраняет Росгвардия

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Сегодня в Татарстан были доставлены восемь граждан РФ, эвакуированных с судна Diamond Princess в Японии, на котором были обнаружены заболевшие коронавирусом.

Состояние всех находящихся на карантине в инфекционной больнице Казани россиян удовлетворительное. Температуры ни у кого нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, посетив госпиталь вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Восемь граждан РФ были в числе эвакуированных с судна Diamond Princess в Японии, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов - четверо жителей Казани, поэтому для прохождения карантина всех доставили именно в столицу Татарстана, где для этого имеются все условия и профессиональные медики.

«Эта инфекционная больница в городе Казань имеет самое новое оснащение и совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Именно здесь пациенты будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними не смогут выходить из здания не менее 14 дней. Весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия», - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О состоянии здоровья находящихся на карантине бывших пассажиров круизного лайнера будут ежедневно сообщать общественности.

Восемь граждан РФ со стоящего в японском порту Йокогама судна были эвакуированы в Казань специальным бортом МЧС. Остальные туристы-россияне пожелали остаться в Японии, сообщает tvzvezda.ru

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