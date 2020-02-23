До конца марта мост в Новой Жизни работает в прежнем режиме

Строители путепровода сделали подарок к праздникам для жителей Липецка и области.

Строители подрядной организации ООО «Автомост», которая реконструирует мост в Новой Жизни, обратились в редакцию GOROD48 с хорошей новостью – реверсивное движение по путепроводу снято.

Как ранее говорили чиновники и строители, реверсивное движение на мосту в поселке Новая Жизнь в Липецке вводится из-за производственной необходимости – надо было укрепить грунт подъезда к мосту, а это возможно сделать только с проезжей части.

В следующий раз реверсивное движение на путепроводе будет организовано 20 марта и продлится две недели. Об этом GOROD48 рассказал ранее главный инженер мостостроительной организации Олег Еремин. Третье и финальное ограничение движения состоится в августе.