Неделя 48
10 минут назад
Улыбайтесь - завтра будет хуже!
Итоги недели.
На этой неделе главные новости были связаны с реконструкцией второй части проспекта Победы. С них и начнем.
Назвался щебнем - полезай в кузов!
Реконструкция проспекта Победы ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контрактом стоимостью 649,9 млн рублей предусмотрено расширение проезжей части автодороги от площади Победы до кольцевой развязки с улицей Водопьянова до шести полос, переустройство сетей наружного освещения, связи, ливневой канализации, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории. По контракту работы должны завершиться 31 декабря, но в мэрии уже пообещали открыть движение по проспекту 1 октября.
Во вторник на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета «Липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы».
- Перекрытие проспекта Победы станет для нас беспрецедентным. Да, мы столкнемся с некоторыми неудобствами. Но для их минимизации мы предусмотрели «горячую линию». Все жалобы горожан будут рассмотрены. Будем прорабатывать альтернативные способы объезда проблемного участка. Но мы на 95% все проработали и предусмотрели. Теперь ждем обратной связи от населения, - сказал вице-мэр Константин Власов.
Проспект Победы - от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» - перекрыли для движения в ночь с 21 на 22 февраля. Чиновники признают, что специально сделали тестовыми три выходных дня, чтобы водители привыкли к объездным маршрутам (позже, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от остановки «памятник Чернобыльцам» до кольцевой развязки с улицей Водопьянова).
Депутаты поинтересовались готовностью улицы Папина стать альтернативой проспекту Победы на время его реконструкции. Готова ли улица Папина к приему большого потока автотранспорта? Когда на ней появятся временные остановки для пассажирского транспорта (заказчик работ заявил, что «На улице Папина смонтируют девять временных остановочных павильонов»)? Нанесена ли дорожная разметка? Не закупорят ли ли автомобилисты внутриквартальные проезды улиц Доватора, Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Юных Натуралистов, Папина, проезда Строителей?
А что думают горожане о грядущих трудностях от начала это главной дорожной стройки года? GOROD48 спросил: «Как на вашей жизни отразится ремонт проспекта Победы?»
«Мэрия обнародовала схему движения пассажирского транспорта на время ремонта проспекта Победы». Так как по улице Папина будет ходить пассажирский транспорт, владельцев личных автомобилей настоятельно попросили искать иные дороги. Реконструируемый участок чиновники предложили объезжать по по улицам Механизаторов, 50 лет НЛМК и Индустриальной, причем по части Индустриальной, а также по улице Индустриальная-1 действует одностороннее движение.
В свою очередь, GOROD48 сообщил о грядущей стройки все, что о ней известно на сегодня, в публикации «Реконструкция проспекта Победы: как ее перетерпеть и что через восемь месяцев получит город». Впервые за современную историю Липецка, на проспекте одновременно с дорожниками будут работать сразу четыре сетевые компании. АО «Газпром газораспределение Липецк» собирается переложить около полутора километров коммуникаций (часть сетей газовики переложат открытым способом, часть - посредством горизонтально-направленного бурения, проколов под дорогой). Липецкий филиал ПАО «Квадра» заменит 587 метров теплосетей (более 400 метров теплотрассы будут «вынесены» из-под дороги). АО «ЛГЭК» обновит около двух тысяч метров кабелей, 800 метров водопровода и около километра сетей водоотведения.
По вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 (администрация Липецка), или написать на адрес электронной почты dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
Вчера, в первое утро после перекрытия проспекта Победы, GOROD48 решил проверить, как поехал город по маршруту-времянке (см. «Утром в субботу пробок на улицах Папина и Механизаторов нет, но это только суббота»). Некоторые предвестники будущих невзгод уже заметны - стоит на улице Папина собраться вместе нескольким автомобилям и паре автобусов, как ее пропускная способность резко падает. Что будет утром во вторник, 25 февраля, трудно и представить! А одна из альтернатив объезда, 2-я Индустриальная улица, даже в выходной день заслуживает знаменитого эпитета: «Коллеги, это …!» Дорога - как после бомбежки. Почему еще в прошлом году в мэрии не подумали о ее ремонте в преддверии реновации второй части проспекта Победы?
Итак, липчанам пора морально готовить себя к тому, что движение в затронутой реконструкцией проспекта Победы части города будет очень сложным: дорога потребует большего времени и нервов, а просыпаться перед работой придется раньше.
Любишь кататься? Люби и катайся!
На этой неделе случилось неожиданное. «Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении платы за проезд в автобусах». Это касается как городских, так и внутриобластных перевозок.
- ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно, - отчитался перед липчанами глава региона.
Напомним, что в декабре прошлого года в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте. МУП «Липецкпассажиртранс» тогда предложил поднять плату за проезд по Липецку на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. Перевозчики обосновывали повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20%, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.
Кто-то расценил действия главы региона как популистское. Мол, уже осенью, плата за проезд все же вырастет по объективным причинам. Но даже если это и так, то для липчан и эта полугодовая передышка - благо.
А вот и еще одна новость, которой не ждали: «Суд запретил липчанам ходить по мосту» по улице Гайдара. Более того, суд обязал мэрию его снести! Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета, на котором чиновники рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов (на балансе муниципалитета - 21 мост).
Еще в 2018 году в администрации Липецка создали рабочую группу по исследованию мостов. Но поставить диагнозы - это только полдела (состояние четырех мостов до сих не известно даже специалистам). На «лечение» полуживых пациентов в городском бюджете как не было денег, так и нет. В этом году на ремонт из городского бюджета выделены всего 16,8 млн рублей: 13 миллионов на ремонт подмостовых конструкций путепровода через Каменный лог по улице Терешковой, еще 3,8 миллиона - на «косметику» единственного в Липецке вантового моста, соединяющего улицы Доватора и Филипченко. Специалисты же считают острой потребность в ремонте еще четырех объектов: Октябрьского моста, а также мостов по улицам Клары Цеткин, Студеновской и Советской - этот «горбатый мост» через речку Липовку был построен еще при Сталине (по мнению проектировщиков, его легче построить заново, чем чинить).
Итак, на городские мосты в мэрии Липецка денег нет. Зато в областной администрации «В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей». Работы планируют провести в 2021-2023 годах без приостановления работы аэропорта. Напомним, что «международный аэропорт» модернизируют с 2013 года. В него уже вложили огромные средства, и вот опять!
На интересной работе и сны интересные снятся!
На этой неделе «Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России» на период следствия по его уголовному делу. Так решил политсовет регионального отделения «Единой России», членом которого, кстати, был нынешний глава Тербунского района, фигурант дела о незаконной добыче песка в карьере у села Дубровка (экс-мэра Липецка обвиняют по «в» части третьей статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»).
- Это - продолжение нелепой ситуации, в которой я оказался. Я уверен, что руководство правоохранительных органах вскоре придет к выводу о моей невиновности, но сам факт приостановки моего членства в партии мне глубоко неприятен. К сожалению, так случается: когда «Единой России» кто-то нужен, его принимают в ряды партии, когда нет - безжалостно с ним расстаются, - прокомментировал GOROD48 этот факт Сергей Иванов.
«В администрации области стала вакантна должность главного по инвестициям». Занимавший ее 39-летний Сергей Шаронин, зять председателя областного Совета Павла Путилина, - уже трудится на итальянском заводе в ОЭЗ «Липецк».
- Уволен. Не справлялся с поставленными задачами, - прокомментировали GOROD48 уход Сергея Шаронина с занимаемой должности.
Кресло вакантным было недолго: «Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова». Вышедшая из недр Сбербанка женщина до этого работала директором центра развития инвестиционного потенциала ОЭЗ «Липецк». На этой же неделе сменился руководитель еще одного структурного подразделения администрации региона. «В областном управлении внутренней политики - новый начальник». Им стал профессиональный пиарщик, 32-летний Сергей Фрольцов, который участвовал в нескольких избирательных кампаниях (последняя из них - выборы главы администрации Липецкой области). А вчера стало известно о том, что «Алексей Грушихин покидает управление образования» - 26 февраля он начнет работать начальником управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Кажется, что его место займе очередной варяг.
А вот «Бывшим вип-чиновникам на полгода продлили срок содержания под стражей»:
Ольгу Крючкову и Михаила Бакланова, обвиняемых во взяточничестве, оставили в СИЗО до 25 июня.
С мылом рай и в шалаше
«Липецкая область опустилась на два пункта в рейтинге качества жизни и занимает 11-е место». Исследование уже в 8-й раз провело РИА «Рейтинг» на основе более чем 70 различных показателей качества жизни. Наш регион, хоть и находится в верхней части списка, в последнее время, кстати, демонстрирует отрицательную динамику: в 2019 году Липецкая область занимала 9-е место, а в 2018 - 8-е.
Один из критериев этого рейтинга - доступность жилья. Ситуация не радует: «Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%». Средняя цена квадратного метра в новостройках в декабре 2019-го была почти на 2 тысячи дороже «вторички», составив 44,7 тысячи рублей. Еще один критерий - тарифы на «коммуналку». Они тоже растут. Причем непонятно почему: нынешней теплой зимой «Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление». Туманные объяснения «Квадры» только раздражают горожан. В итоге вариант один: жителям многоквартирных домов необходимо обжаловать в индивидуальном порядке каждую платежку. Возможно, тогда на ситуацию со счетами за отопление обратят внимание в администрации области.
А пока, кажется, у чиновников другой приоритет: освоить как можно больше бюджетных средств на благоустройстве общественных пространств (см. «Липчане проголосовали за преображение Каменного Лога и Соборной площади»). Некоторые решения, впрочем, могут быть весьма и весьма интересными. Чего стоит, например, новость о том, что «В парке Победы установят открытые бассейны». Некий инвестор собирается соорудить мх на месте сухостоя возле мостика к 23-му микрорайону. Предполагается, что они будут платными. Еще одной бомбой стала новость о том, что «В Липецке будет аквапарк!» Его планируют сделать в смежном со «Спартаком» здании, которое еще в эпоху позднего СССР виделось 50-метровым олимпийским бассейном.
Все лишнее - детям!
… На прошлой неделе федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где мать первоклассника заявила, что ее сына лишили доступа к воде из кулера из-за того, что она не сдала деньги на нужды класса. На эту историю оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники. В понедельник GOROD48 сообщил, что «Из-за скандала с кулером всех липецких школьников обеспечат водой бесплатно» путем оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками. А в пятницу глава администрации области разместил в Instagram пост о механизме обеспечения школ бесплатной питьевой водой (см. «Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»). Уже к началу нового учебного года в школах будет смонтировано 840 питьевых фонтанчиков со встроенной системой фильтрации.
«Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей». Само ее название - «Семья и школа: как найти взаимопонимание» - предполагает острый разговор на темы повсеместных сборов денег на школьные обеды, охрану, туалетную бумагу, цветы, шторы, принтеры, кулеры, пластиковые окна, походы в цирк и театр…
Кстати, «Карантин в школах Липецка завершен». Детей на уроки ждут во вторник, 25 февраля.
Но двоим пацанам уже не учиться. В четверг два брата утонули в пруду. Ужасный случай произошел в селе Грачевка Усманского района. Младшему мальчику было 7 лет, старшему - 10. Ночью в пятницу пруд, на берегу которого нашли вещи пропавших детей, обшарили водолазы. Спасатели достали оба тела. Версия Следственного комитета: «Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего». Братья воспитывались в многодетной семье. После того, как они не вернулись домой, их мать обратилась в правоохранительные органы...
Взрослые, берегите детей!
Назвался щебнем - полезай в кузов!
Реконструкция проспекта Победы ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контрактом стоимостью 649,9 млн рублей предусмотрено расширение проезжей части автодороги от площади Победы до кольцевой развязки с улицей Водопьянова до шести полос, переустройство сетей наружного освещения, связи, ливневой канализации, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории. По контракту работы должны завершиться 31 декабря, но в мэрии уже пообещали открыть движение по проспекту 1 октября.
Во вторник на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета «Липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы».
- Перекрытие проспекта Победы станет для нас беспрецедентным. Да, мы столкнемся с некоторыми неудобствами. Но для их минимизации мы предусмотрели «горячую линию». Все жалобы горожан будут рассмотрены. Будем прорабатывать альтернативные способы объезда проблемного участка. Но мы на 95% все проработали и предусмотрели. Теперь ждем обратной связи от населения, - сказал вице-мэр Константин Власов.
Проспект Победы - от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» - перекрыли для движения в ночь с 21 на 22 февраля. Чиновники признают, что специально сделали тестовыми три выходных дня, чтобы водители привыкли к объездным маршрутам (позже, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от остановки «памятник Чернобыльцам» до кольцевой развязки с улицей Водопьянова).
Депутаты поинтересовались готовностью улицы Папина стать альтернативой проспекту Победы на время его реконструкции. Готова ли улица Папина к приему большого потока автотранспорта? Когда на ней появятся временные остановки для пассажирского транспорта (заказчик работ заявил, что «На улице Папина смонтируют девять временных остановочных павильонов»)? Нанесена ли дорожная разметка? Не закупорят ли ли автомобилисты внутриквартальные проезды улиц Доватора, Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Юных Натуралистов, Папина, проезда Строителей?
А что думают горожане о грядущих трудностях от начала это главной дорожной стройки года? GOROD48 спросил: «Как на вашей жизни отразится ремонт проспекта Победы?»
«Мэрия обнародовала схему движения пассажирского транспорта на время ремонта проспекта Победы». Так как по улице Папина будет ходить пассажирский транспорт, владельцев личных автомобилей настоятельно попросили искать иные дороги. Реконструируемый участок чиновники предложили объезжать по по улицам Механизаторов, 50 лет НЛМК и Индустриальной, причем по части Индустриальной, а также по улице Индустриальная-1 действует одностороннее движение.
В свою очередь, GOROD48 сообщил о грядущей стройки все, что о ней известно на сегодня, в публикации «Реконструкция проспекта Победы: как ее перетерпеть и что через восемь месяцев получит город». Впервые за современную историю Липецка, на проспекте одновременно с дорожниками будут работать сразу четыре сетевые компании. АО «Газпром газораспределение Липецк» собирается переложить около полутора километров коммуникаций (часть сетей газовики переложат открытым способом, часть - посредством горизонтально-направленного бурения, проколов под дорогой). Липецкий филиал ПАО «Квадра» заменит 587 метров теплосетей (более 400 метров теплотрассы будут «вынесены» из-под дороги). АО «ЛГЭК» обновит около двух тысяч метров кабелей, 800 метров водопровода и около километра сетей водоотведения.
По вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 (администрация Липецка), или написать на адрес электронной почты dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
Вчера, в первое утро после перекрытия проспекта Победы, GOROD48 решил проверить, как поехал город по маршруту-времянке (см. «Утром в субботу пробок на улицах Папина и Механизаторов нет, но это только суббота»). Некоторые предвестники будущих невзгод уже заметны - стоит на улице Папина собраться вместе нескольким автомобилям и паре автобусов, как ее пропускная способность резко падает. Что будет утром во вторник, 25 февраля, трудно и представить! А одна из альтернатив объезда, 2-я Индустриальная улица, даже в выходной день заслуживает знаменитого эпитета: «Коллеги, это …!» Дорога - как после бомбежки. Почему еще в прошлом году в мэрии не подумали о ее ремонте в преддверии реновации второй части проспекта Победы?
Итак, липчанам пора морально готовить себя к тому, что движение в затронутой реконструкцией проспекта Победы части города будет очень сложным: дорога потребует большего времени и нервов, а просыпаться перед работой придется раньше.
Любишь кататься? Люби и катайся!
На этой неделе случилось неожиданное. «Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении платы за проезд в автобусах». Это касается как городских, так и внутриобластных перевозок.
- ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А этого не происходит. В этих условиях предложение поднять тариф рассматривать преждевременно, - отчитался перед липчанами глава региона.
Напомним, что в декабре прошлого года в областное управление потребительского рынка и ценовой политики поступило сразу два десятка предложений по повышению цен на проезд в пассажирском транспорте. МУП «Липецкпассажиртранс» тогда предложил поднять плату за проезд по Липецку на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. Перевозчики обосновывали повышение платы за проезд ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20%, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава.
Кто-то расценил действия главы региона как популистское. Мол, уже осенью, плата за проезд все же вырастет по объективным причинам. Но даже если это и так, то для липчан и эта полугодовая передышка - благо.
А вот и еще одна новость, которой не ждали: «Суд запретил липчанам ходить по мосту» по улице Гайдара. Более того, суд обязал мэрию его снести! Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета, на котором чиновники рассказали о транспортно-эксплуатационном состоянии мостов (на балансе муниципалитета - 21 мост).
Еще в 2018 году в администрации Липецка создали рабочую группу по исследованию мостов. Но поставить диагнозы - это только полдела (состояние четырех мостов до сих не известно даже специалистам). На «лечение» полуживых пациентов в городском бюджете как не было денег, так и нет. В этом году на ремонт из городского бюджета выделены всего 16,8 млн рублей: 13 миллионов на ремонт подмостовых конструкций путепровода через Каменный лог по улице Терешковой, еще 3,8 миллиона - на «косметику» единственного в Липецке вантового моста, соединяющего улицы Доватора и Филипченко. Специалисты же считают острой потребность в ремонте еще четырех объектов: Октябрьского моста, а также мостов по улицам Клары Цеткин, Студеновской и Советской - этот «горбатый мост» через речку Липовку был построен еще при Сталине (по мнению проектировщиков, его легче построить заново, чем чинить).
Итак, на городские мосты в мэрии Липецка денег нет. Зато в областной администрации «В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей». Работы планируют провести в 2021-2023 годах без приостановления работы аэропорта. Напомним, что «международный аэропорт» модернизируют с 2013 года. В него уже вложили огромные средства, и вот опять!
На интересной работе и сны интересные снятся!
На этой неделе «Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России» на период следствия по его уголовному делу. Так решил политсовет регионального отделения «Единой России», членом которого, кстати, был нынешний глава Тербунского района, фигурант дела о незаконной добыче песка в карьере у села Дубровка (экс-мэра Липецка обвиняют по «в» части третьей статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»).
- Это - продолжение нелепой ситуации, в которой я оказался. Я уверен, что руководство правоохранительных органах вскоре придет к выводу о моей невиновности, но сам факт приостановки моего членства в партии мне глубоко неприятен. К сожалению, так случается: когда «Единой России» кто-то нужен, его принимают в ряды партии, когда нет - безжалостно с ним расстаются, - прокомментировал GOROD48 этот факт Сергей Иванов.
«В администрации области стала вакантна должность главного по инвестициям». Занимавший ее 39-летний Сергей Шаронин, зять председателя областного Совета Павла Путилина, - уже трудится на итальянском заводе в ОЭЗ «Липецк».
- Уволен. Не справлялся с поставленными задачами, - прокомментировали GOROD48 уход Сергея Шаронина с занимаемой должности.
Кресло вакантным было недолго: «Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова». Вышедшая из недр Сбербанка женщина до этого работала директором центра развития инвестиционного потенциала ОЭЗ «Липецк». На этой же неделе сменился руководитель еще одного структурного подразделения администрации региона. «В областном управлении внутренней политики - новый начальник». Им стал профессиональный пиарщик, 32-летний Сергей Фрольцов, который участвовал в нескольких избирательных кампаниях (последняя из них - выборы главы администрации Липецкой области). А вчера стало известно о том, что «Алексей Грушихин покидает управление образования» - 26 февраля он начнет работать начальником управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Кажется, что его место займе очередной варяг.
А вот «Бывшим вип-чиновникам на полгода продлили срок содержания под стражей»:
Ольгу Крючкову и Михаила Бакланова, обвиняемых во взяточничестве, оставили в СИЗО до 25 июня.
С мылом рай и в шалаше
«Липецкая область опустилась на два пункта в рейтинге качества жизни и занимает 11-е место». Исследование уже в 8-й раз провело РИА «Рейтинг» на основе более чем 70 различных показателей качества жизни. Наш регион, хоть и находится в верхней части списка, в последнее время, кстати, демонстрирует отрицательную динамику: в 2019 году Липецкая область занимала 9-е место, а в 2018 - 8-е.
Один из критериев этого рейтинга - доступность жилья. Ситуация не радует: «Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%». Средняя цена квадратного метра в новостройках в декабре 2019-го была почти на 2 тысячи дороже «вторички», составив 44,7 тысячи рублей. Еще один критерий - тарифы на «коммуналку». Они тоже растут. Причем непонятно почему: нынешней теплой зимой «Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление». Туманные объяснения «Квадры» только раздражают горожан. В итоге вариант один: жителям многоквартирных домов необходимо обжаловать в индивидуальном порядке каждую платежку. Возможно, тогда на ситуацию со счетами за отопление обратят внимание в администрации области.
А пока, кажется, у чиновников другой приоритет: освоить как можно больше бюджетных средств на благоустройстве общественных пространств (см. «Липчане проголосовали за преображение Каменного Лога и Соборной площади»). Некоторые решения, впрочем, могут быть весьма и весьма интересными. Чего стоит, например, новость о том, что «В парке Победы установят открытые бассейны». Некий инвестор собирается соорудить мх на месте сухостоя возле мостика к 23-му микрорайону. Предполагается, что они будут платными. Еще одной бомбой стала новость о том, что «В Липецке будет аквапарк!» Его планируют сделать в смежном со «Спартаком» здании, которое еще в эпоху позднего СССР виделось 50-метровым олимпийским бассейном.
Все лишнее - детям!
… На прошлой неделе федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где мать первоклассника заявила, что ее сына лишили доступа к воде из кулера из-за того, что она не сдала деньги на нужды класса. На эту историю оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники. В понедельник GOROD48 сообщил, что «Из-за скандала с кулером всех липецких школьников обеспечат водой бесплатно» путем оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками. А в пятницу глава администрации области разместил в Instagram пост о механизме обеспечения школ бесплатной питьевой водой (см. «Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»). Уже к началу нового учебного года в школах будет смонтировано 840 питьевых фонтанчиков со встроенной системой фильтрации.
«Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей». Само ее название - «Семья и школа: как найти взаимопонимание» - предполагает острый разговор на темы повсеместных сборов денег на школьные обеды, охрану, туалетную бумагу, цветы, шторы, принтеры, кулеры, пластиковые окна, походы в цирк и театр…
Кстати, «Карантин в школах Липецка завершен». Детей на уроки ждут во вторник, 25 февраля.
Но двоим пацанам уже не учиться. В четверг два брата утонули в пруду. Ужасный случай произошел в селе Грачевка Усманского района. Младшему мальчику было 7 лет, старшему - 10. Ночью в пятницу пруд, на берегу которого нашли вещи пропавших детей, обшарили водолазы. Спасатели достали оба тела. Версия Следственного комитета: «Гибель детей в Усманском районе: старший брат замерз, спасая младшего». Братья воспитывались в многодетной семье. После того, как они не вернулись домой, их мать обратилась в правоохранительные органы...
Взрослые, берегите детей!
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