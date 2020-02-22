Вооруженные липчане грабили людей в Воронежской области

Полиция выявила два эпизода грабежей с применением «предмета похожего на пистолет»

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Как сообщили в УМВД России по Воронежской области, в ноябре прошлого года в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по городу Воронежу обратился 30-летний житель Новоусманского района, который сообщил о совершенном разбойном нападении. Мужчина познакомился с молодым человеком в Интернете и договорился с ним о встрече. Прибыв к одному из домов по улице Ленинградской, он увидел, что интернет-знакомый не один. С ним пришли еще двое, и они начали его избивать. Избив, мужчины насильно усадили пострадавшего в автомобиль и привезли его в безлюдное место. В районе набережной Авиастроителей они приставили к голове пострадавшего предмет, похожий на пистолет и потребовали деньги. Получив от потерпевшего 2 тысячи рублей, нападавшие забрали у него ключи от дома и отправились вместе с ним к его месту проживания. Из квартиры воронежца злоумышленники похитили 5 тысяч рублей и документы, после чего скрылись.Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых участников преступления. Ими оказались трое жителей Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года, двое из которых ранее судимы за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и мошенничество. Оперативники задержали подозреваемых на съемной квартире в городе Воронеже и доставили в отдел полиции. На допросе 31-летний задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя, двое других задержанных дали признательные показания. В отношении фигурантов отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».Во время расследования уголовного дела установлена причастность задержанных к совершению еще одного разбойного нападения. Так, в ноябре минувшего года в ночное время на улице Димитрова подозреваемые, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у 20-летнего жителя города Казани мобильный телефон, денежные средства и другие ценные вещи на общую сумму около 60 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».