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В башне Москва-сити произошло обрушение части стеклянной наружной стены

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Обрушение части стеклянной наружной стены произошло в одной из башен Москва-сити на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21 произошло обрушение части стекла одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты. Предварительно, стекло обрушилось на 30-м этаже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, близлежащий транспорт эвакуируют, пострадавших в результате ЧП нет. Выясняются причины обрушения.
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