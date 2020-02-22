Захар Прилепин в Воронеже выступил против увековечивания памяти Юрия Клинских

Публицист Захар Прилепин попросил губернатора Воронежской области Александра Гусева посодействовать в увековечении памяти известного воронежского писателя Вячеслава Дегтева, умершего в 2005 году. С таким обращением он выступил в ходе обсуждения с главой региона деталей подготовки к фестивалю «Русское лето» в пятницу, 21 февраля.





– Культурный вклад этого человека, кумира следующего после меня поколения, кажется мне недостаточным для того, чтобы зафиксировать его в памяти поколений. Думаю, через 10–15 лет, когда вырастет поколение, знавшее песни Хоя, значимость этого артиста станет меньше. Понимаете, это примета одного отрезка времени – начала 1990-х годов. В стране, я даже не буду говорить Пушкина и Лермонтова, но Высоцкого, Галича и Вертинского, соседство с этим замечательным товарищем Хоем мне кажется несколько даже странноватым. Я уважаю чувства, юность, молодость, радость, танцы, которые были у людей в это время, но у нас также Юра Шатунов был популярен, Женя Белоусов – покойный, – группы «Красная плесень» и «Автоматические удовлетворители» – их стадионы слушали! Давайте наставим им памятников! Мы ведь серьезная страна с огромным культурным наследием. У нас такие персонажи есть в русской культуре поразительные. Им не то что памятник не поставлен, доски не висит на стенах. А Хою, значит, поставим. Не очень мне понятна эта идея с точки зрения нормы и эстетики, – ответил Прилепин.

А вот поступившую от активистов просьбу поддержать их в установке памятника музыканту Юрию Хою (Клинских) в Воронеже писатель не поддержал. Он признался, что хоть в молодости товарищи буквально насильно заставляли его слушать «Сектор Газа», большой симпатии ни к творчеству группы, ни к ее лидеру у него не появилось, сообщает riavrn.ru – Культурный вклад этого человека, кумира следующего после меня поколения, кажется мне недостаточным для того, чтобы зафиксировать его в памяти поколений. Думаю, через 10–15 лет, когда вырастет поколение, знавшее песни Хоя, значимость этого артиста станет меньше. Понимаете, это примета одного отрезка времени – начала 1990-х годов. В стране, я даже не буду говорить Пушкина и Лермонтова, но Высоцкого, Галича и Вертинского, соседство с этим замечательным товарищем Хоем мне кажется несколько даже странноватым. Я уважаю чувства, юность, молодость, радость, танцы, которые были у людей в это время, но у нас также Юра Шатунов был популярен, Женя Белоусов – покойный, – группы «Красная плесень» и «Автоматические удовлетворители» – их стадионы слушали! Давайте наставим им памятников! Мы ведь серьезная страна с огромным культурным наследием. У нас такие персонажи есть в русской культуре поразительные. Им не то что памятник не поставлен, доски не висит на стенах. А Хою, значит, поставим. Не очень мне понятна эта идея с точки зрения нормы и эстетики, – ответил Прилепин.