Происшествия

25 минут назад

Захар Прилепин в Воронеже выступил против увековечивания памяти Юрия Клинских

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Публицист Захар Прилепин попросил губернатора Воронежской области Александра Гусева посодействовать в увековечении памяти известного воронежского писателя Вячеслава Дегтева, умершего в 2005 году. С таким обращением он выступил в ходе обсуждения с главой региона деталей подготовки к фестивалю «Русское лето» в пятницу, 21 февраля.

А вот поступившую от активистов просьбу поддержать их в установке памятника музыканту Юрию Хою (Клинских) в Воронеже писатель не поддержал. Он признался, что хоть в молодости товарищи буквально насильно заставляли его слушать «Сектор Газа», большой симпатии ни к творчеству группы, ни к ее лидеру у него не появилось, сообщает riavrn.ru

– Культурный вклад этого человека, кумира следующего после меня поколения, кажется мне недостаточным для того, чтобы зафиксировать его в памяти поколений. Думаю, через 10–15 лет, когда вырастет поколение, знавшее песни Хоя, значимость этого артиста станет меньше. Понимаете, это примета одного отрезка времени – начала 1990-х годов. В стране, я даже не буду говорить Пушкина и Лермонтова, но Высоцкого, Галича и Вертинского, соседство с этим замечательным товарищем Хоем мне кажется несколько даже странноватым. Я уважаю чувства, юность, молодость, радость, танцы, которые были у людей в это время, но у нас также Юра Шатунов был популярен, Женя Белоусов – покойный, – группы «Красная плесень» и «Автоматические удовлетворители» – их стадионы слушали! Давайте наставим им памятников! Мы ведь серьезная страна с огромным культурным наследием. У нас такие персонажи есть в русской культуре поразительные. Им не то что памятник не поставлен, доски не висит на стенах. А Хою, значит, поставим. Не очень мне понятна эта идея с точки зрения нормы и эстетики, – ответил Прилепин.
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Комментарии (4)

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Чарльз Дарвин

6 минут назад
Прилепин, ехай накуй! Юру слушали и слушают, а тебя даже не знают особо и при жизни. Деятель нашелся
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Гулявский

7 минут назад
А , что этот сraный мусорок там лопочет. Он - грязь из под ногтей Хоя.
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Пионеры

10 минут назад
Хой жив
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А кто это - Захар Прилепин?

11 минут назад
Завидовать чужой популярности надо молча.....
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