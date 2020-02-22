В мире

33 минуты назад

В отель российских биатлотнистов в Италии пришли с обысками

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На чемпионате мира в итальянском Антхольце проходят обыски в отеле сборной России по биатлону.

Как сообщил в своем Instagram сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, силовики приехали в 6 утра, изъяты компьютер и телефон Александра Логинова.

Логинов на текущем ЧМ завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Он вошел в состав сборной России на мужскую эстафету.

В 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован на 3 года за употребление эритропоэтина, в ноябре 2016 года срок дисквалификации истек, сообщает www.ntv.ru

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