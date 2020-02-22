В России

36 минут назад

Правозащитница призвала прекратить травлю россиянок, снявшихся в порноклипе лидера Rammstein

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В интернете продолжается травля петербургских девушек, ставших участницами порнографического клипа Тилля Линдеманна. Поведением агрессивных участников группы «ВКонтакте» «Мужское государство» уже должны заняться правоохранительные органы, высказала свое мнение корреспонденту «Росбалта» автор законопроекта о домашнем насилии, правозащитница Алена Попова. 

«Аккаунты пользователей, которые писали оскорбления и угрозы девушкам в личные сообщения, должна проверить полиция. Вся информация о них уже опубликована в СМИ. Потенциально эти угрозы могут привести к физическому насилию», — уверена правозащитница. 

По ее словам, государство сейчас никак не реагирует на проявления агрессии, которая является формой насилия. 

«И речь не о моральном облике кого-то, точки зрения людей могут не совпадать, но никто не имеет право угрожать кому-то расправой», — считает Алена Попова и предлагает инициировать депутатский запрос по этому поводу, чтобы всеми правовыми способами затормозить травлю. 

14 февраля вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн выложил в сеть 7-минутный порнографический клип, снятый в России. Участие в нем приняли петербургские девушки. Инициатором травли актрис в интернете называют лидера виртуальной организации «Мужское государство» Владислава Позднякова. Личные аккаунты девушек также распространил Telegram-канал «Двач», после чего в личные сообщения им стали приходить угрозы и оскорбления.
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28 минут назад
У Тилля кукуха слетела
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