Происшествия

45 минут назад

Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода

4 591
#авария #ДТП
1

Последствия аварии попали на видео.

Сегодня утром на улице Катукова в Липецке столкнулись два автомобиля. Иномарки следовали в сторону улицы Меркулова. Авария произошла возле пешеходного перехода. Последствия ДТП попали на видео.

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Автомобили получили значительные повреждения. Официальных сведении о пострадавших нет.
4 591
#авария #ДТП
1

Комментарии (4)

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вовка

10 минут назад
че за гавно в машине поет
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опять

16 минут назад
столкнулись две инопомойки
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Шеф

38 минут назад
Какие два внедорожника. Опелечку универсал в зад прилетело
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Гость

38 минут назад
Красиво
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