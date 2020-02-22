Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода

Последствия аварии попали на видео.

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Сегодня утром на улице Катукова в Липецке столкнулись два автомобиля. Иномарки следовали в сторону улицы Меркулова. Авария произошла возле пешеходного перехода. Последствия ДТП попали на видео.Автомобили получили значительные повреждения. Официальных сведении о пострадавших нет.