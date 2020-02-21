В России

48 минут назад

Россияне боятся ухода Путина по целому перечню причин

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#Путин #опрос #страх
Россияне боятся ухода Путина по целому перечню причин

Специалисты выяснили страхи электората перед сменой президента.

Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад «Уйти нельзя остаться» о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента, пишет РБК. Вероятный уход президента со своего поста и из власти в целом актуализирует вопрос об отношении к этому событию российского общества, а точнее — о тех страхах и рисках для будущего страны и своего личного будущего, которые граждане связывают с решением нынешнего президента, когда и если оно последует, пишут эксперты.

В случае ухода Владимира Путина с поста президента России граждане страны больше всего опасаются обострения борьбы за власть, передела собственности и потери авторитета РФ, перечисляют «Известия». Исследование было проведено на основе четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. В докладе такие страхи разделены на три группы: наиболее острые, средневыраженные и периферийные.

В первую категорию вошли опасения из-за возможных обострения борьбы за власть и утраты ее преемственности, передела собственности, отмены нацпроектов и снижения соцобязательств в целом, а также страх потери авторитета России на мировой арене. К категории средневыраженных страхов эксперты отнесли обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Также участники исследования назвали риск роста коррупции и увеличения угрозы со стороны США. В третью группу — периферийные страхи — вошли вероятное ухудшение экономической ситуации, снижение обороноспособности, война с НАТО и возможность гражданского конфликта.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что у россиян существует большой запрос на перемены и нет страха перед изменениями, напоминает «Лента». По его мнению, доверие россиян к прежнему правительству подорвали изменения в пенсионном законодательстве. Он также напомнил, что, когда Путин избирался в президенты полтора года назад, он прямо заявил о грядущих переменах, которые не смогло реализовать прежнее правительство. Новый кабмин должен ответить на общественный запрос и изменить к лучшему ситуацию в экономике и социальной сфере.
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#Путин #опрос #страх

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