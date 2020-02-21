В России
54 минуты назад
Победу Большунова «записали» в актив снегохода
Норвежский лыжник уверен, что техника могла его российскому сопернику.
Норвежец Симен Крюгер считает, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову в масс-старте на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в Мерокере, пишет RT. Эмиль Иверсен выразил мнение, что Россия могла подкупить водителя снегохода во время масс-старта на «Ски Туре», чтобы тот защитил от ветра россиянина Александра Большунова и помог ему победить, указывает «Матч».
— Россия, возможно, заплатила водителю снегохода. Русские считают, что мы заплатили Крюгеру за то, чтобы он столкнулся с Большуновым. Так что теперь я подозреваю, что Россия заплатила водителю снегохода. Но сначала мне нужно посмотреть трансляцию, — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Большунов выиграл марафон на 34 км с преимуществом более 50 секунд, несмотря на падение и поломку палки, и возглавил общий зачет «Ски Тура». Россиянин оторвался от преследователей примерно за 6 километров до финиша, рядом с ним ехал снегоход, с которого велась телевизионная трансляция, отмечает «Спортбокс».
— Россия, возможно, заплатила водителю снегохода. Русские считают, что мы заплатили Крюгеру за то, чтобы он столкнулся с Большуновым. Так что теперь я подозреваю, что Россия заплатила водителю снегохода. Но сначала мне нужно посмотреть трансляцию, — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Большунов выиграл марафон на 34 км с преимуществом более 50 секунд, несмотря на падение и поломку палки, и возглавил общий зачет «Ски Тура». Россиянин оторвался от преследователей примерно за 6 километров до финиша, рядом с ним ехал снегоход, с которого велась телевизионная трансляция, отмечает «Спортбокс».