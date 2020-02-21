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сегодня, 12:27
Налог на старые машины могут резко повысить
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Необходимость увеличения обязательного сбора разъяснили в Минпромторге.
Инициатива относительно повышения налога на авто Евро-3 и ниже касается коммерческого транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Ранее замглавы министерства Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время. По данным ведомства, количество таких машин в стране превышает 3 млн и каждый день они наносят «непоправимый ущерб» экологии и здоровью граждан.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал в беседе c «Известиями» несвоевременной и губительной для многих граждан идею повысить налог на старые автомобили.
- «Евро-3» — это машины довольно почтенного возраста, которые, как правило, находятся у пенсионеров, тех, кто не может себе позволить новую современную машину, взять кредит и не имеет возможности заработать. Поэтому такой налог прежде всего негативно скажется на небогатых гражданах, — сказал депутат Васильев.
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT назвал данное предложение де-факто введением экологического налога.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал в беседе c «Известиями» несвоевременной и губительной для многих граждан идею повысить налог на старые автомобили.
- «Евро-3» — это машины довольно почтенного возраста, которые, как правило, находятся у пенсионеров, тех, кто не может себе позволить новую современную машину, взять кредит и не имеет возможности заработать. Поэтому такой налог прежде всего негативно скажется на небогатых гражданах, — сказал депутат Васильев.
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT назвал данное предложение де-факто введением экологического налога.
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