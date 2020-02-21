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Путин предложил Лукашенко $300 млн

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#нефть #Путин #Лукашенко
Путин предложил Лукашенко $300 млн

Президент России не исключает вариант компенсации выпадающих доходов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает БелТА. Лукашенко отметил, что "по нефти вопрос стоит так, что Россия готова Белоруссии сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года

- Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение, - цитирует Лукашенко ТАСС.

Как отмечает ТАСС, Москва предложила Минску выплатить $300 млн выпадающих доходов Белоруссии за счет премии нефтяных компаний.

С 2019 г. Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых, напоминают «Ведомости». К 2024 г. пошлина на нефть должна снижаться с 30% на 5 п.п. каждый год. Ожидаемый доход Белоруссии от пошлины в 2020 г., по словам Лукашенко, оценивался в $700 млн. Компенсация позволит сохранить доходы на уровне предшествующего года. Лукашенко назвал предложение России «хоть каким-то движением вперед» и отметил, что поручил премьер-министру Сергею Румасу просчитать его целесообразность.
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#нефть #Путин #Лукашенко

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