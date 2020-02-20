«BMW» врезался в столб на кольце поселка Тракторостроителей

Сегодня в Липецке у кольцевой развязки улиц Металлургов и Краснозаводской автомобиль «BMW» врезался в столб.



Как стало известно GOROD48, водитель автомобиля не справился с управлением, пересек полосы встречного движения и «BMW» врезался в столкнулся со световой опорой.



В ДТП никто не пострадал.

