Происшествия

10 минут назад

«BMW» врезался в столб на кольце поселка Тракторостроителей

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#Авария #ДТП
«BMW» врезался в столб на кольце поселка Тракторостроителей
Сегодня в Липецке у кольцевой развязки улиц Металлургов и Краснозаводской автомобиль «BMW» врезался в столб.

Как стало известно GOROD48, водитель автомобиля не справился с управлением, пересек полосы встречного движения и «BMW» врезался в столкнулся со световой опорой.

В ДТП никто не пострадал.
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#Авария #ДТП

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