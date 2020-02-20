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24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: сгоревший истребитель, открытый бассейн и серая пыль
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 20 февраля.
Более трех сотен комментариев липчане оставили под сообщением о том, что в парке Победы будет открытый бассейн. Сегодня утром корреспондент GOROD48 прогулялся по парку Победы вместе с и.о. главного архитектора Липецка и выяснил, какие перемены ждут это общественное пространство. Главной «бомбой» парка Победы станут открытые бассейны. Их собирается соорудить инвестор на месте сухостоя возле мостика к двадцать третьему микрорайону. Чаши бассейнов окружат площадками для отдыха с переходными мостиками. Как все это будет выглядеть и работать, зависит от итогового проекта и планов инвестора. Уже ясно, что бассейны эти не надувные, а пользование ими — платное.
Главный строитель Липецка: «Спрос на новое жилье - следующий вопрос». Это сообщение читатели также не обошли своим вниманием. Вы будете смеяться, но 90% горожан удовлетворены работой департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка в 2019 году! И это при всех скандалах, которые сотрясали город из-за конфликтов горожан с властью, которые противились точечной застройке переулка Балакирева, не желали уплотнения в центре Липецка, в 19-м микрорайоне, Диком, из-за чего даже была уволена верхушка этого самого департамента. Чиновники, кстати, и сами этому удивились такому результату, поскольку прогнозировали, что этому департаменту в лучшем случае будут доверять 78% жителей Липецка.
Вчера на военном аэродроме «Липецк-2» загорелся штурмовик Су-25. Пожар начался в двигателе самолета при разбеге по рулежной полосе. Пилот остановил штурмовик и покинул кабину. Официально информацию о происшествии GOROD48 военные пока не подтвердили.
Тем временем село под Липецком засыпало серой пылью. Жители села Ситовка утром увидели, что автомобили и дома покрыл бело-серый налет. По цвету и консистенции пыль похожа на цементную, в Ситовке предположили, что ее источником мог стать выброс цементного завода на окраине Липецка.
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Главный строитель Липецка: «Спрос на новое жилье - следующий вопрос». Это сообщение читатели также не обошли своим вниманием. Вы будете смеяться, но 90% горожан удовлетворены работой департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка в 2019 году! И это при всех скандалах, которые сотрясали город из-за конфликтов горожан с властью, которые противились точечной застройке переулка Балакирева, не желали уплотнения в центре Липецка, в 19-м микрорайоне, Диком, из-за чего даже была уволена верхушка этого самого департамента. Чиновники, кстати, и сами этому удивились такому результату, поскольку прогнозировали, что этому департаменту в лучшем случае будут доверять 78% жителей Липецка.
Вчера на военном аэродроме «Липецк-2» загорелся штурмовик Су-25. Пожар начался в двигателе самолета при разбеге по рулежной полосе. Пилот остановил штурмовик и покинул кабину. Официально информацию о происшествии GOROD48 военные пока не подтвердили.
Тем временем село под Липецком засыпало серой пылью. Жители села Ситовка утром увидели, что автомобили и дома покрыл бело-серый налет. По цвету и консистенции пыль похожа на цементную, в Ситовке предположили, что ее источником мог стать выброс цементного завода на окраине Липецка.
Кстати, вы не забыли, что скоро 23 февраля? Вы уже выбрали интересные и полезные подарки для любимых мужчин? Нет! Тогда стоит поторопиться в сеть магазинов сантехники «АкваЦентр». Там вам из обширного ассортимента подберут идеальный вариант на любой вкус и кошелек. Выбирайте подарки и называйте праздничный промокод Akvaman№23 для получения скидки до 15%. Приятных покупок!
Сеть магазинов «Аквацентр»:
- г.Липецк, ул. Доватора, 2а,
- г.Липецк, ул. Московская, 103, ТД "ВИОЛА", 2 этаж, тел.+7 (4742) 37-78-18
- г.Липецк, ул. Космонавтов, 33/4, тел. +7 (4742) 37-01-55 и 22- 59-02
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