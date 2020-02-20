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Девочка утонула в ванной когда ее мать была на свидании
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Женщина оставила 4-летнюю девочку одну дома.
Следователи проводят расследование относительно обстоятельств гибели 4-летней девочки в московском районе Южное Чертаново. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, мать девочки решила сходить в гости и попросила свою подругу присмотреть за ребёнком. Тем более что у девочки были проблемы со здоровьем: у неё возникали эпилептические припадки.
Как стало известно «МК», 29-летняя женщина с маленькой дочкой (она мать-одиночка) и родственниками переехала из Саратовской области в московский регион около года назад. Они сняли квартиру. Девочку не прикрепили к районной поликлинике, и в детский садик она не ходила — за малышкой смотрели то мама, то родные.
На днях в гости приехала подружка из Челябинской области. На родину она должна была уезжать 19 февраля на поезде около 19.00. Маму девочки, тем временем, пригласил на свидание ухажер, но она обещала вернуться рано. Перед сном подруга решила искупать девочку. Она набрала полную ванну воды, посадила кроху и время от времени заглядывала. К сожалению, у малышки в воде случился приступ эпилепсии, девочка захлебнулась. Врачи реанимационного бригады откачать ребенка не смогли.
Мертвого ребенка нашли в одном из домов по улице Кировоградской. Предварительная причина смерти - утопление. Проводится расследование.
Как стало известно «МК», 29-летняя женщина с маленькой дочкой (она мать-одиночка) и родственниками переехала из Саратовской области в московский регион около года назад. Они сняли квартиру. Девочку не прикрепили к районной поликлинике, и в детский садик она не ходила — за малышкой смотрели то мама, то родные.
На днях в гости приехала подружка из Челябинской области. На родину она должна была уезжать 19 февраля на поезде около 19.00. Маму девочки, тем временем, пригласил на свидание ухажер, но она обещала вернуться рано. Перед сном подруга решила искупать девочку. Она набрала полную ванну воды, посадила кроху и время от времени заглядывала. К сожалению, у малышки в воде случился приступ эпилепсии, девочка захлебнулась. Врачи реанимационного бригады откачать ребенка не смогли.
Мертвого ребенка нашли в одном из домов по улице Кировоградской. Предварительная причина смерти - утопление. Проводится расследование.
263