В мире
37 минут назад
Подтверждена утечка данных об авиакатастрофе
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В Австралии признались, что сведения из дела о крушении самолета предали огласке в Сети.
Некоторые документы по делу MH17, распространенные на днях платформой Bonanza Media, являются подлинными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы федеральной полиции Австралии.
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции, напоминает ТАСС. Один из этих документов представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии относительно свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Второй документ свидетельствует о том, что почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы. В третьем документе нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК "Бук" поблизости от места крушения MH17. Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения Boeing 777 в районе находилось два украинских истребителя.
В Кремле заявили, что появление такой информации о «Буках» «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», пишет RT.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года, напоминает «Лента». На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции, напоминает ТАСС. Один из этих документов представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии относительно свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Второй документ свидетельствует о том, что почти через год после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы. В третьем документе нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК "Бук" поблизости от места крушения MH17. Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения Boeing 777 в районе находилось два украинских истребителя.
В Кремле заявили, что появление такой информации о «Буках» «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», пишет RT.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года, напоминает «Лента». На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.
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