В России

44 минуты назад

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

114
#Шнуров #политика #выборы #партия
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант уверен, что пригодится политической организации.

Музыкант, артист Сергей Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. Об этом объявила в четверг на собрании партии руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Шнуров при этом пообещал, что с ним работа однопартийцев "будет явно веселее", пишет ТАСС. "С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу", добавил музыкант.

Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты. Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий, уточняет «Интерфакс».

Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.


Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

114
#Шнуров #политика #выборы #партия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Девочка утонула в ванной когда ее мать была на свидании
#утонула
Девочка утонула в ванной когда ее мать была на свидании

4 минуты назад

В России
Пьяный полицейский напал на таксиста
#грабеж. такси
Пьяный полицейский напал на таксиста

9 минут назад

В России
Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане
#жесткая посадка
Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане

17 минут назад

В России
Программа материнского капитала расширена
#материнский капитал
Программа материнского капитала расширена

51 минуту назад

В России
Путин требует очистить экономику от криминала
#криминал #экономика
Путин требует очистить экономику от криминала

58 минут назад

В России
Песков прокомментировал ответ Путина о существовании на прожиточный минимум
#прожиточный минимум #Кремль #Путин
Песков прокомментировал ответ Путина о существовании на прожиточный минимум

сегодня, 15:04

В России