В России
44 минуты назад
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант уверен, что пригодится политической организации.
Музыкант, артист Сергей Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. Об этом объявила в четверг на собрании партии руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Шнуров при этом пообещал, что с ним работа однопартийцев "будет явно веселее", пишет ТАСС. "С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу", добавил музыкант.
Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты. Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий, уточняет «Интерфакс».
Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/
Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты. Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий, уточняет «Интерфакс».
Лидер "Ленинграда" не исключил, что будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/