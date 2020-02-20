В России
52 минуты назад
Программа материнского капитала расширена
Закон принят в третьем чтении Государственной Думой.
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала. Они касаются семей, где дети родились 1 января 2020 года и позже. Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, расходы бюджета на инициативы президента по маткапиталу в 2020 году составят около 100 млрд рублей. Через несколько лет они стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год, говорила вице-премьер.
Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года выплата составит 466 617 рублей, поясняют в ГД РФ. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей. Если второй ребенок или последующие дети родились начиная с 2020 года — 616 617 рублей. Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года — 466 617 рублей. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец — если он является единственным усыновителем ребенка.
Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.
Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года, напоминает ТАСС.
Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года выплата составит 466 617 рублей, поясняют в ГД РФ. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей. Если второй ребенок или последующие дети родились начиная с 2020 года — 616 617 рублей. Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года — 466 617 рублей. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец — если он является единственным усыновителем ребенка.
Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.
Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года, напоминает ТАСС.