В России
59 минут назад
Путин требует очистить экономику от криминала
124
Свой призыв он адресовал ФСБ.
Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту. Президент назвал одним из безусловных приоритетов работы ФСБ «обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции», сообщает RT.
- Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, - цитирует российского президента ТАСС. - Если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных органов, следует оперативно, не формально, а по делу, реагировать на эту информацию.
Особое внимание Путин попросил обратить на антикоррупционную защиту национальных проектов, акцентирует РИА Новости. Эту работу, по его словам, следует вести во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами и с опорой на поддержку общества и граждан.
- Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, - цитирует российского президента ТАСС. - Если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных органов, следует оперативно, не формально, а по делу, реагировать на эту информацию.
Особое внимание Путин попросил обратить на антикоррупционную защиту национальных проектов, акцентирует РИА Новости. Эту работу, по его словам, следует вести во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами и с опорой на поддержку общества и граждан.
124