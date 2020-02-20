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сегодня, 15:04
Песков прокомментировал ответ Путина о существовании на прожиточный минимум
В Кремле вопрос петербурженки не считают провокацией.
В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина, пишет РИА Новости. Женщина совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- Я не думаю, что это провокация, Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам. Вчера, после того, как президент возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что рядом собрались люди, и подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации, - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он прокомментировал ситуацию, имевшую место в среду, когда женщина спросила у президента, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. При этом журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря главы государства по этому вопросу, пишет «Интерфакс».
Песков затруднился ответить на этот вопрос, объяснив, что это не входит в его функции. "Это вопрос, скорее, риторический", - сказал он на замечание, что на МРОТ в размере 12 тыс. 130 руб. также трудно прожить.
Президент пообщался с жителями Петербурга 19 февраля, после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Одна из собеседниц пожаловалась Путину на низкий доход. Глава государства признал, что прожить на 10 800 рублей в месяц очень трудно. В ответ на реплику горожанки о том, что его зарплата больше, он отметил, что получает не самую большую в стране зарплату, напоминает «Лента».
- Я не думаю, что это провокация, Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам. Вчера, после того, как президент возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что рядом собрались люди, и подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации, - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он прокомментировал ситуацию, имевшую место в среду, когда женщина спросила у президента, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. При этом журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря главы государства по этому вопросу, пишет «Интерфакс».
Песков затруднился ответить на этот вопрос, объяснив, что это не входит в его функции. "Это вопрос, скорее, риторический", - сказал он на замечание, что на МРОТ в размере 12 тыс. 130 руб. также трудно прожить.
Президент пообщался с жителями Петербурга 19 февраля, после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Одна из собеседниц пожаловалась Путину на низкий доход. Глава государства признал, что прожить на 10 800 рублей в месяц очень трудно. В ответ на реплику горожанки о том, что его зарплата больше, он отметил, что получает не самую большую в стране зарплату, напоминает «Лента».