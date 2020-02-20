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Липчанам дадут возможность купить все необходимое для блинов на масленичной ярмарке

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#ярмарка
Липчанам дадут возможность купить все необходимое для блинов на масленичной ярмарке

Чиновники обещают дешевые продукты под праздники.

Вся следующая неделя будет масленичной. В преддверии этой недели областное управление потребительского рынка и ценовой политики и ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» в эту субботу, 22 февраля, проводит у областного Центра культуры, народного творчества и кино ярмарку, на которой будут представлены продукты питания местных производителей: фермеров, заготовителей, кооператоров, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, предметы народных промыслов.

- Эта ярмарка будет тематической, посвященной Масленице. Цены на все товары, которые пользуются особым спросом на масленичной неделе - молоко, сливочное масло, мука, яйца, которые идут на выпечку блинов, блюда, без которого не бывает праздника, - будут стоить на ней дешевле, чем даже в сетевых магазинах. Кроме того, в широком ассортименте по низким ценам на ярмарке будут представлены домашнее мясо (говядина, свинина, птица), сало, копчености, сыры, соленья, - сообщил GOROD48 начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.

Если сопоставить цены на ярмарочные товары, то они и в самом деле ниже, чем в торговых сетях. Например, молоко 2,5-процентной жирности на улице Космонавтов будут продавать за 40 рублей за 900-граммовую картонную коробку, в то время как в магазинах цена такого молока начинается от 59 рублей. Яйца первой категории на ярмарке будут стоить 42 рубля против 50 рублей и выше в торговых сетях. Цена двухкилограммовой упаковки муки тут можно будет купить за 40 рублей, а в магазинах - от 65-ти.

Так как в это воскресенье еще и День защитника Отечества, организаторы ярмарки позаботились о том, чтобы интересующиеся историей Великой Отечественной войны смогли ознакомиться с экспозицией выставки оружия и исторических находок времен Великой Отечественной войны. Тут же будут выступать и творческие художественные коллективы, которые обеспечат участников и гостей ярмарки хорошим настроением.
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#ярмарка

Комментарии (23)

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Я так думаю

1 минуту назад
Тошнит, Надо Путину подумать над сокращением пенсий и зарплат. Некоторые так зажрались,что их тошнит при виде мяса. Полгодика поголодают, поймут,что тараканы это очень вкусно.
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Animal planet

33 минуты назад
Тошнит, -сблюй!
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Тошнит

34 минуты назад
От картинки тошнит. ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ это не красивые картинки. Уберите трупы. Я не ем трупы животных. Это мерзко. Ву какая мерзость.
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.

38 минут назад
Что значит дадут возможность? И.е. росгвардия не будет разгонять?
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Идиоду

40 минут назад
Сенсей, а ты хотел увидеть свой дырявый голый зад у пятерочки?
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Animal planet

44 минуты назад
Сенсей,ты че гомосек до меня докапался???
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Animal planet

45 минут назад
Animal planet, у меня нет истерики,а устойчивое мнение насчет редакции города 48 имеется.
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Animal planet

48 минут назад
Уберите картинку, а то у меня сейчас начнется истерика.
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поручик Ржевский

51 минуту назад
Смачная картинка, сразу холодца захотелось, с хреном или горчичкой, да под рюмочку холодной... Искусители!!!
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Яков Ляксанч

51 минуту назад
Фото нЯштяк, на фотоконкурс России город48 подавайте.
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