Липчанам дадут возможность купить все необходимое для блинов на масленичной ярмарке

Чиновники обещают дешевые продукты под праздники.

Вся следующая неделя будет масленичной. В преддверии этой недели областное управление потребительского рынка и ценовой политики и ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» в эту субботу, 22 февраля, проводит у областного Центра культуры, народного творчества и кино ярмарку, на которой будут представлены продукты питания местных производителей: фермеров, заготовителей, кооператоров, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, предметы народных промыслов.



- Эта ярмарка будет тематической, посвященной Масленице. Цены на все товары, которые пользуются особым спросом на масленичной неделе - молоко, сливочное масло, мука, яйца, которые идут на выпечку блинов, блюда, без которого не бывает праздника, - будут стоить на ней дешевле, чем даже в сетевых магазинах. Кроме того, в широком ассортименте по низким ценам на ярмарке будут представлены домашнее мясо (говядина, свинина, птица), сало, копчености, сыры, соленья, - сообщил GOROD48 начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.



Если сопоставить цены на ярмарочные товары, то они и в самом деле ниже, чем в торговых сетях. Например, молоко 2,5-процентной жирности на улице Космонавтов будут продавать за 40 рублей за 900-граммовую картонную коробку, в то время как в магазинах цена такого молока начинается от 59 рублей. Яйца первой категории на ярмарке будут стоить 42 рубля против 50 рублей и выше в торговых сетях. Цена двухкилограммовой упаковки муки тут можно будет купить за 40 рублей, а в магазинах - от 65-ти.



Так как в это воскресенье еще и День защитника Отечества, организаторы ярмарки позаботились о том, чтобы интересующиеся историей Великой Отечественной войны смогли ознакомиться с экспозицией выставки оружия и исторических находок времен Великой Отечественной войны. Тут же будут выступать и творческие художественные коллективы, которые обеспечат участников и гостей ярмарки хорошим настроением.