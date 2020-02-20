Санитарные врачи имеют претензии к «Лимаку»

Проверяющим не понравилось состояние лаборатории по проверке сырья и готовой продукции. Роспотребнадзор через суд требует наказать компанию.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области требует привлечь «Лимак» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Санитарные врачи подали иск в адрес компании в Арбитражный суд Липецкой области.



- Да, такое заявление есть в производстве суда. Предварительное слушание запланировано на 11 марта, - подтвердили в Арбитражном суде Липецкой области.



Как удалось выяснить GOROD48, главная претензия санитарных врачей — состояние лаборатории «Лимака», где проверяют исходное сырье и готовую продукцию. В этой лаборатории проводят исследования на предмет наличия стафилококков, дрожжей, плесневых грибов. Специалистов Роспотребнадзора не устроило состояние лаборатории, там наши массу недочетов. Например, есть щели между светильниками и потолком, на стене в помещении приема проб; посев материала и проведение исследований выполняется в одном помещении площадью 3 на 3 метра, что недостаточно для выполнения этой процедуры. Также есть претензии к процедурам обеззараживания материала. Специалисты установили, что отработанный заразный материал хранится в лаборатории в момент стерилизации питательных сред, чистой посуды.



Представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области считают, что в «Лимаке» допустили нарушение по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).