«Digital-кофейня», соцсети без границ и 4G

Ровно год назад в центре Липецка, на улице Зегеля, 11, открылась «digital-кофейня» Tele2. В Черноземье такое пространство появилось впервые – современный салон связи и уютная кофейня объединились в коллаборацию, чтобы выйти на качественно новый уровень предоставления услуг. На первый день рождения салона-кофейни были приглашены на чашку кофе журналисты ведущих СМИ и блогеры. Директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых рассказал гостям об итогах прошедшего года и поделился планами на будущее.

Первый опыт сотрудничества оператора связи и ресторанного бизнеса в Черноземье оказался успешным: каждый месяц в салон-кофейню приходят тысячи липчан. Больше всего посетителей бывает в обеденное время, а самым популярным месяцем стал декабрь.

– В декабре трафик вырос на 26%, что вполне объяснимо. Липчане выбирали гаджеты в подарок своим близким, подключали услуги связи, а за чашкой кофе это делать гораздо приятнее, – отметил Павел Седых.





Самым популярным тарифом по подключениям в салоне-кофейне стал «Мой онлайн+», в который входят безлимитные звонки внутри сети Tele2, 600 минут на остальные номера России и 22 Гб интернета. К тому же, в тарифе заложены выгодные условия в международном роуминге и, что особенно важно для современных абонентов, безлимитное использование мессенджеров и соцсетей. Клиенты оператора всегда остаются на связи благодаря услуге «SOS-пакет»: мессенджер WhatsApp и навигационные системы «Яндекс» доступны даже при нулевом балансе.





Чтобы включить в пакеты тарифов все, что действительно необходимо, Tele2 провела исследование популярности мессенджеров и социальных сетей. Так, рейтинг самых часто используемых мессенджеров среди липецких абонентов компании открывает WhatsApp. В тройку лидеров также вошли Viber и Facebook Messenger. Лидером среди соцсетей стала площадка «ВКонтакте». На втором месте – «Одноклассники». Что интересно, Instagram занял лишь четвертую позицию – на один пункт приложение для обмена фотографиями и видеозаписями обогнал «ТамТам». Такое распределение связано с наполнением каждой соцсети и интересами аудитории. Так, «ВКонтакте» предлагает большой выбор музыки, Instagram содержит фото и видео, а «Одноклассники» выбирают за развлекательный интерактивный контент.

Итак, абоненты Tele2 любят вкусный кофе и общение в соцсетях без ограничений. Но, кроме того, оператор стремится поддержать стиль жизни своих клиентов во всем и запускает уникальные предложения в партнерстве с лидерами других отраслей. В рамках программы лояльности «Больше» липчанам доступно множество специальных возможностей. Например, клиенты Tele2 могут получить приятные скидки в ресторанах-партнерах или воспользоваться специальным предложением барбершопа.





Естественно, абонентам оператора необходим быстрый интернет, чтобы повсеместно пользоваться всеми возможностями в полном объеме. Поэтому липецкий филиал компании уже в этом году планирует увеличить зону покрытия 4G в регионе до 98%.

– Tele2 продолжает улучшать качество связи и расширять покрытие сети в регионе. Сегодня высокоскоростным мобильным интернетом 4G может пользоваться более 92% населения Липецкой области, до конца 2020 года в наших планах увеличить процент покрытия LTE до 98%, – рассказал Павел Седых. – Большую часть работы в этом направлении сделаем уже весной. Также мы ведем переговоры с администрацией Липецкой области о строительстве инфраструктуры на основных дорожных магистралях региона. По итогам этих работ зоны с нестабильным интернет-соединением исчезнут. А среднюю скорость нашего 4G мы тестировали на пресс-ланче у села Троицкое в прошлом году. https://gorod48.ru/news/1832333/

Подробную информацию обо всех услугах Tele2 можно найти на официальном сайте оператора.

6+







