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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: отставка зятя, осыпавшийся фасад и коммунальные непорядки

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: отставка зятя, осыпавшийся фасад и коммунальные непорядки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 19 февраля.

В центре внимания сегодня оказалась коммунальная тема. Обитатели бывшей малосемейной общаги не могут найти общего языка ни со старшей по дому, ни с управляющей компанией, ни с подрядной организацией, осуществляющей капремонт дома. Все подробности в репортаже «Непорядки в «Порядке», или Как живется липчанам в доме с гнилыми стенами».

Не менее активно липчане знакомятся с планами государственной жилищной инспекции. ГЖИ намерена разобраться с астрономическими счетами за отопление в «Европейском». Работники ведомства уже выяснили, что увеличение платы за отопление квартир в январе 2020 года явилось следствием некорректных, заниженных, платежек за последние три месяца 2019 года, которые выставлялись ПАО «Квадра» собственникам жилых помещений.

Тем временем в администрации области стала вакантна должность главного по инвестициям. Сергей Шаронин, зять председателя областного Совета Павла Путилина, уже трудится на заводе-резиденте ОЭЗ «Липецк». «Уволен. Не справлялся с поставленными задачами», так прокомментировали отставку родственника спикера регионального парламента в администрации области.

Этой ночью на сопредельном с «Унионом» здании посыпался фасад. По словам заместителя директора филармонии Татьяны Минаевой, в этом здании проходят репетиции нескольких художественных коллективов, хранится реквизит и музыкальные инструменты. За помещение филармония платит владельцу - частной фирме по полмиллиона рублей в месяц. Такая арендная плата для «Униона» неподъемна, о чем проинформировано областное управление культуры и туризма.

От будничных тем перейдем к приятным праздничным заботам. Осталось совсем немного до Дня защитника Отечества. Если вы хотите порадовать своего защитника полезным подарком 23 февраля, то стоит обратить внимание на праздничное предложение от сети магазинов сантехники «Аквацентр». Сейчас там действует специальная акция на весь ассортимент! Вы сможете подобрать идеальный вариант с учетом любого бюджета и пожеланий и купить его до 15% дешевле. Торопитесь!

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#вечёрка
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