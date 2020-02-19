Место бизнес-омбудсмена в Липецкой области остается вакантным

Новым бизнес-омбудсменом Липецкой области в случае одобрения кандидатуры депутатами может стать Александр Бабанов. Его кандидатуру на этот пост выдвинул глава региона.

Место защитника бизнеса в Липецкой области остается вакантным — бизнес-омбудсмена в регионе не могут выбрать с апреля 2019 года, когда пост покинул Владимир Подгорный. Так, одну из кандидатур отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, двое претендентов взяли самоотвод, остальных не поддержали региональные парламентарии.Сегодня единственным претендентом на должность регионального бизнес-омбудсмена является 56-летний Александр Бабанов, руководитель НПП «Валок-Чугун». До организации научно-производственного предприятия работал на Липецком тракторном заводе, преподавал на кафедре ЛГТУ «Сварочное производство». Преподавательскую деятельность он продолжил и после того, как в начале нулевых стал директором компании «Валок-Чугун». Его общий предпринимательский опыт составляет уже 25 лет.Свою программу действий кандидат представил на площадке липецкого отделения РСПП, одного из самых активных и заметных объединений предпринимателей. По его мнению сегодня именно предпринимательская деятельность может стать одним из драйверов экономики, для чего требуется создание благоприятных условий. Среди тех, кому требуется особое внимание — малый и средний бизнес: они первыми попадают под удар в периоды экономических потрясений. В большинстве случаев отсутствует юридическая поддержка в отличие от крупных предприятий, где юристы входят в штат и помогают разобраться с законами.«Самое главное - понять, какие законы ухудшают условия ведения бизнеса и стараться не допускать их принятия. Считаю, что надо сфокусироваться на проблемах малых и средних компаний: у них наибольшие риски потери бизнеса из-за отсутствия мощных служб юридической поддержки, финансовой. Еще одна проблема: бизнес, работающий по серым схемам, получает конкурентные преимущества. Наша общая задача создать такие условия, чтобы бизнесу было выгодно работать не в тени», - считает Александр Бабанов.В качестве омбудсмена по защите прав предпринимателей Александр Бабанов планирует опираться не только на свой четвертьвековой опыт ведения бизнеса, но и знания экспертов-консультантов. Он отметил, что за время работы сложился широкий круг общения среди предпринимателей, который позволит в случае необходимости получить квалифицированную экспертизу практически по любому вопросу.В Липецком Союзе промышленников и предпринимателей также считают, что новый омбудсмен должен быть сильной фигурой с опытом работы в бизнесе — этому человеку придется решать множество болезненных и сложных вопросов. Как отметила заместитель председателя правления, исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина, только в 2018 году к уполномоченному по защите прав предпринимателей поступили около 300 обращений.«Это значит предприниматели 300 раз столкнулись с различными проблемами, которые требуют поддержки или консультации. Это были вопросы, связанные с фискальными органами, с силовыми структурами, любо просто какие-то рейдерские захваты, где требуется сильная поддержка. Поэтому фигура бизнес-омбудсмена очень важна. Это фигура, которая должна быть коммуникатором между предпринимательским сообществом и властью», - пояснила Ольга Митрохина.Липецкое региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей также поддерживает кандидатуру, которую выдвинул на вакантную должность глава администрации Липецкой области.