11 минут назад
Юго-западный ветер прогреет воздух в Липецкой области до +7
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-11 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью туман. Температура ночью - от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.
День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.
чумачечей