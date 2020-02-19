Юго-западный ветер прогреет воздух в Липецкой области до +7

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью туман. Температура ночью - от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.



День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.



