В России
27 минут назад
Пенсии россиян проиндексируют в апреле
Ожидается рост социальной части на 6,1%.
Социальные пенсии в России будут проиндексированы 1 апреля на 6,1%, сообщают «Известия». Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей. Об этом заявил министр труда России Антон Котяков.
Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие, перечисляет РИА Новости.
Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 год, пишет «Интерфакс». 13 февраля президент России Владимир Путин предложил зафиксировать индексацию пенсий, учитывая при этом мнение специалистов о том, «как и что нужно отфиксировать».
Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие, перечисляет РИА Новости.
Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 год, пишет «Интерфакс». 13 февраля президент России Владимир Путин предложил зафиксировать индексацию пенсий, учитывая при этом мнение специалистов о том, «как и что нужно отфиксировать».