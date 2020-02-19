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44 минуты назад
Уволен главный врач Боткинской больницы
Вероятно, причина смещения с должности руководителя — побег четырех пациентов с подозрением на коронавирус.
Сегодня председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. По словам председателя комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя», сообщает сайт «Доктор Питер». Яковлев работал главным врачом больницы имени Боткина с 1994 года.Трудовой договор с Яковлевым расторгнут на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, сообщили в пресс-службе комитета. Причины принятия решения в комитете не прокомментировали.
Между тем ранее сообщалось, что больницу самовольно покинули четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Двое вернулись самостоятельно, одну в клинику вернул суд. Аналогичный иск Роспотребнадзора к четвертому сбежавшему рассматривается в суде в среду, отмечает «Интерфакс».
В Городской клинической больнице имени Боткина назначили временно исполняющим обязанности главного врача, пишет издание «78.ру». Данную должность будет занимать Иван Федуняк, который ранее являлся заместителем главного врача по медицинской части. На какой срок медик выбран на эту должность, в комитете не уточнили.
Между тем ранее сообщалось, что больницу самовольно покинули четверо пациентов, которых проверяли на коронавирус. Двое вернулись самостоятельно, одну в клинику вернул суд. Аналогичный иск Роспотребнадзора к четвертому сбежавшему рассматривается в суде в среду, отмечает «Интерфакс».
В Городской клинической больнице имени Боткина назначили временно исполняющим обязанности главного врача, пишет издание «78.ру». Данную должность будет занимать Иван Федуняк, который ранее являлся заместителем главного врача по медицинской части. На какой срок медик выбран на эту должность, в комитете не уточнили.