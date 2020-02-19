В России

50 минут назад

Пекин отреагировал на запрет въезда китайцам в Россию

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#коронавирус
Пекин отреагировал на запрет въезда китайцам в Россию

Китай был оповещен о планах Москвы заранее.

Россия заранее оповестила КНР о намерении ввести временный запрет на въезд для китайских граждан из-за коронавируса, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан. Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

- Российская сторона заранее по дипломатическим каналам проинформировала Китай [о своем решении]. Россия убеждена, что Китай победит в борьбе с эпидемией, и она также выразила твердую поддержку КНР. Из-за необходимости обеспечения национальных интересов и борьбы с распространением заболевания [российской стороной] были приняты ограничительные меры, которые не предусматривают полного запрета на поездки между двумя странами, а являются временными инициативами, которые будут скорректированы или даже отменены, как только ситуация улучшится, - цитирует китайского дипломата ТАСС.

С 20 февраля вводится запрет на поездки в Россию в туристических, деловых, учебных и частных целях для граждан Китая. Данное решение было принято «в целях обеспечения безопасности государства» на фоне эпидемии коронавируса. С 19 февраля приостановлены прием и оформление любых документов для въезда китайцев в Россию. Введенные ограничения не коснутся только транзитных пассажиров, уточняет РБК. В Минобрнауки России рекомендовали российским вузам продолжить обучение студентов из Китая в дистанционном режиме.
239
#коронавирус

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