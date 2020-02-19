В России
58 минут назад
Назван основной канал хищения денег у россиян
Банк России указал на покупки в интернете.
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете, пишет «Российская газета». Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов. При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей, пятую часть от этого объема банки возместили своим клиентам. По итогам 2019 года лишь 69% операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%.
- Больше всего операций без согласия клиентов - физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете (CNP-транзакции). Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи таких транзакций, две трети из которых (243,3 тысячи транзакций) - результат применения к ним методов социальной инженерии, - отмечается в обзоре.
Банки возместили клиентам 935 млн рублей (15%, или каждый седьмой похищенный рубль), отмечается в документе. При этом на возмещения компаниям приходится 65 млн рублей, что соответствует порядка 10% от общей суммы несанкционированных операций со счетов юрлиц.
На какие способы кражи денег приходятся остальные почти 30%, в документе не сказано — лишь упомянуто «иные способы», отмечают «Известия».
- Больше всего операций без согласия клиентов - физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете (CNP-транзакции). Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи таких транзакций, две трети из которых (243,3 тысячи транзакций) - результат применения к ним методов социальной инженерии, - отмечается в обзоре.
Банки возместили клиентам 935 млн рублей (15%, или каждый седьмой похищенный рубль), отмечается в документе. При этом на возмещения компаниям приходится 65 млн рублей, что соответствует порядка 10% от общей суммы несанкционированных операций со счетов юрлиц.
На какие способы кражи денег приходятся остальные почти 30%, в документе не сказано — лишь упомянуто «иные способы», отмечают «Известия».