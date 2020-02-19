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сегодня, 14:43
Отставку Суркова прокомментировали в Кремле
Президент сложил полномочия со своего помощника.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся, пишет ТАСС.
- Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение, - заявил журналистам в среду представитель Кремля.
Песков добавил, что навыки Суркова могут быть задействованы в самых разных направлениях, и не только на украинском. Накануне президент Владимир Путин подписал приказ об увольнении Владислава Суркова по собственному желанию, напоминает «Лента». Сурков пришел в Кремль в конце 1990-х гг., с 2014 г. отвечал за политику России по вопросам отношений с Украиной, Абхазией и Южной Осетией. До декабря 2011 г. Сурков отвечал за внутреннюю политику России, ему принадлежит авторство концепции «суверенной демократии», отмечают «Ведомости».
- Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение, - заявил журналистам в среду представитель Кремля.
Песков добавил, что навыки Суркова могут быть задействованы в самых разных направлениях, и не только на украинском. Накануне президент Владимир Путин подписал приказ об увольнении Владислава Суркова по собственному желанию, напоминает «Лента». Сурков пришел в Кремль в конце 1990-х гг., с 2014 г. отвечал за политику России по вопросам отношений с Украиной, Абхазией и Южной Осетией. До декабря 2011 г. Сурков отвечал за внутреннюю политику России, ему принадлежит авторство концепции «суверенной демократии», отмечают «Ведомости».
Гы