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Отставку Суркова прокомментировали в Кремле

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#Сурков #Путин #отставка
Отставку Суркова прокомментировали в Кремле

Президент сложил полномочия со своего помощника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся, пишет ТАСС.

- Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение, - заявил журналистам в среду представитель Кремля.

Песков добавил, что навыки Суркова могут быть задействованы в самых разных направлениях, и не только на украинском. Накануне президент Владимир Путин подписал приказ об увольнении Владислава Суркова по собственному желанию, напоминает «Лента». Сурков пришел в Кремль в конце 1990-х гг., с 2014 г. отвечал за политику России по вопросам отношений с Украиной, Абхазией и Южной Осетией. До декабря 2011 г. Сурков отвечал за внутреннюю политику России, ему принадлежит авторство концепции «суверенной демократии», отмечают «Ведомости».
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#Сурков #Путин #отставка

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Гы

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