Происшествия

сегодня, 09:57

Под Липецком столкнулись «Нива» и «Форд»

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#авария #ДТП
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Авария произошла возле поселка Матырский.

Сегодня утром на выезде из поселка Матырский в районе особой экономической зоны «Липецк» произошло ДТП. Там столкнулись «Нива» и «Форд Фокус». Авария произошла на новой окружной дороге по направлению к поселку Тракторостроителей.

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Оба автомобиля получили значительные повреждения. Официальных данных о пострадавших нет.
1152
#авария #ДТП
1

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