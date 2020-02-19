Под Липецком столкнулись «Нива» и «Форд»

Авария произошла возле поселка Матырский.

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Сегодня утром на выезде из поселка Матырский в районе особой экономической зоны «Липецк» произошло ДТП. Там столкнулись «Нива» и «Форд Фокус». Авария произошла на новой окружной дороге по направлению к поселку Тракторостроителей.Оба автомобиля получили значительные повреждения. Официальных данных о пострадавших нет.