Происшествия
сегодня, 09:57
Под Липецком столкнулись «Нива» и «Форд»
Авария произошла возле поселка Матырский.
Сегодня утром на выезде из поселка Матырский в районе особой экономической зоны «Липецк» произошло ДТП. Там столкнулись «Нива» и «Форд Фокус». Авария произошла на новой окружной дороге по направлению к поселку Тракторостроителей.
Оба автомобиля получили значительные повреждения. Официальных данных о пострадавших нет.
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Оба автомобиля получили значительные повреждения. Официальных данных о пострадавших нет.