Общество

6 минут назад

Диану Арбенину очаровали липецкие рыбы

81
#Арбенина #соцсети

Обитатели аквариумов областного центра культуры попали в Instagram известной исполнительницы.

Сегодня Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в областном центре культуры с программой «25 THE BEST». Музыканты прилетели в Липецк заранее, чтобы отрепетировать шоу на сцене ОЦКНТ. В перерыве от подготовки Диана Арбенина заметила очаровательных обитательниц холла регионального центра культуры — аквариумных рыбок. Арбенина не смогла удержаться от того, чтобы снять рыбок на видео, и через Instagram отправила ролики своим детям.


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Видео: https://www.instagram.com/_diana_arbenina/

81
#Арбенина #соцсети

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