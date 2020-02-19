«Русский аппетит»: в ногу со временем!

Несмотря на то, что в Липецке и областигруппа компаний«Русский аппетит» появилась в 2010 году, она имеет за плечами богатую историю: в этом году ей исполняется уже 20 лет!

«Русский Аппетит» встречает юбилей в статусе крупного производственного предприятия: помимо собственной сети киосков фаст-фуда, в него входят демократичные кафе «Вермишель»и кафе-пабы «Гвозди».





Об успехе «Русского аппетита» лучше всего скажут факты:

10 регионов присутствия, более 4 тыс. сотрудников,

500 торговых точек, и их число постоянно растет!

«Русский аппетит» постоянно развивается и расширяет ассортимент: благодаря постоянному появлению новых продуктов и обновлению меню каждый найдет для себя вкусное предложение по приятной цене. Компания обеспечивает поставку готовых блюд дважды в сутки в каждый киоск, чтобы в любое время клиенты могли купить свежие продукты питания в шаговой доступности!

А чтобы покупки с «Русским аппетитом» были еще выгоднее, действует программа лояльности «Выгода». Нужно лишь установить приложение на смартфоне (18+) или получить карту в торговой точке. Все очень просто: за каждую покупку начисляются баллы, 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплатить до 50% от суммы, срок действия акции не ограничен, подробности на сайте.







Весь цикл производства и реализации продукции «Русского аппетита» регламентируют принципы ХАССП. Сертификация системы ХАССП подтверждает, что на предприятии созданы организационные и технологические условия для производства продуктов высокого качества, соответствующие ГОСТу.







Ежедневно каждая партия входящего сырья проходит строжайший контроль на соответствие критериям качества и безопасности по органолептическим и физико-химическим показателям. Также обязательный лабораторный контроль проходит каждая партия продукции, выпускаемая с производственного комбината.







Для доставки продукции на торговые точки действует собственная служба логистики, обеспечивая минимальное время от выхода готовых блюд с производства до точки реализации. Весь автотранспорт оснащен холодильным оборудованием с централизованной системой мониторинга температурного режима.







За 20 лет продукция «Русского аппетита» завоевала доверие покупателей своим вкусом, безопасностью и пользой. Убедиться в качестве может любой желающий – для покупателей открыты регулярные экскурсии на производство.







Продукция группы компаний оценена множеством наград, в том числе дипломы смотра-конкурса «Воронежское качество» и программы «100 лучших товаров России».

В компании ценят мнение клиентов и всегда готовы отвечать на вопросы и получать отзывы в официальных группах ВКонтакте (12+) и Instagram (12+) Там же можно следить за новостями: в благодарность покупателям за доверие, компания подготовила к юбилею несколько акций и приятных сюрпризов.



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