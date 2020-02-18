В России

20 минут назад

В России хотят расширить список обязательных прививок

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В России хотят расширить список обязательных прививок

Список может пополниться дополнительными прививками от четырех инфекций

Вакцины от гепатита А, папилломавирусной инфекции и клещевого энцефалита для эндемичных регионов следует включить в национальный календарь прививок, считает зампред комитета. 

Депутат также отметил необходимость повсеместно ввести электронные паспорта прививок для детей. На такой шаг, по его словам, уже пошла Москва. В апреле прошлого года на круглом столе, просвещенном вакцинации, Огуль предлагал обсудить введение обязательных паспортов прививок для детей и вносить туда причины отказа от вакцинации, сообщает РИА Новости.

По его словам, в России уже создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. Она признана одной из самых эффективных в мире. При этом в Стратегии - 2035 есть предложение расширить национальный календарь прививок. Зампред комитета Госдумы предлагает включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, а также ветряной оспы и гемофильной инфекции не только для групп риск, а для всех детей

Ранее с идеей включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выступал также член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Минздрав России эту идею поддержал.
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