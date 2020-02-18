В России
20 минут назад
В России хотят расширить список обязательных прививок
Список может пополниться дополнительными прививками от четырех инфекций
Вакцины от гепатита А, папилломавирусной инфекции и клещевого энцефалита для эндемичных регионов следует включить в национальный календарь прививок, считает зампред комитета.
Депутат также отметил необходимость повсеместно ввести электронные паспорта прививок для детей. На такой шаг, по его словам, уже пошла Москва. В апреле прошлого года на круглом столе, просвещенном вакцинации, Огуль предлагал обсудить введение обязательных паспортов прививок для детей и вносить туда причины отказа от вакцинации, сообщает РИА Новости.
По его словам, в России уже создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. Она признана одной из самых эффективных в мире. При этом в Стратегии - 2035 есть предложение расширить национальный календарь прививок. Зампред комитета Госдумы предлагает включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, а также ветряной оспы и гемофильной инфекции не только для групп риск, а для всех детей
Ранее с идеей включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выступал также член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Минздрав России эту идею поддержал.
Депутат также отметил необходимость повсеместно ввести электронные паспорта прививок для детей. На такой шаг, по его словам, уже пошла Москва. В апреле прошлого года на круглом столе, просвещенном вакцинации, Огуль предлагал обсудить введение обязательных паспортов прививок для детей и вносить туда причины отказа от вакцинации, сообщает РИА Новости.
По его словам, в России уже создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. Она признана одной из самых эффективных в мире. При этом в Стратегии - 2035 есть предложение расширить национальный календарь прививок. Зампред комитета Госдумы предлагает включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, а также ветряной оспы и гемофильной инфекции не только для групп риск, а для всех детей
Ранее с идеей включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выступал также член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Минздрав России эту идею поддержал.