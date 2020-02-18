Происшествия

36 минут назад

Липецкого школьника пришлось доставать из лога спасателям

3 881
#ГО и ЧС #спасение #дети
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Липецкого школьника пришлось доставать из лога спасателям

Обычная детская игра завершилась неожиданно для группы школьников

В минувший понедельник, на улице Мичурина группа школьников, возвращаясь из школы, заигралась, и у одного паренька в овраг улетел портфель.

Мальчик лет 12-ти полез в лог за своим портфелем, а вот вылезти оттуда уже не смог – края оврага оказались слишком круты и скользки. Его друзья также не смогли ему помочь, и им оставалось лишь позвонить на телефон службы спасения «112».

Паренька из оврага вместе с его портфелям пришлось доставать спасателям ГО и ЧС Липецка при помощи веревки. Сам мальчик не пострадал, с ним все в порядке.

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#ГО и ЧС #спасение #дети
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Комментарии (3)

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49 оттенок серо-бело-и т.д.

1 минуту назад
Родители пусть вытаскивали. Или штрафануть за высеров и недоимков
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Белый

11 минут назад
Из школы?! Так карантин же!
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Серый

17 минут назад
В минувший понедельник * карантин* во всех школах, какой портфель?
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