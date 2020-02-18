Липецкого школьника пришлось доставать из лога спасателям

Обычная детская игра завершилась неожиданно для группы школьников

В минувший понедельник, на улице Мичурина группа школьников, возвращаясь из школы, заигралась, и у одного паренька в овраг улетел портфель.



Мальчик лет 12-ти полез в лог за своим портфелем, а вот вылезти оттуда уже не смог – края оврага оказались слишком круты и скользки. Его друзья также не смогли ему помочь, и им оставалось лишь позвонить на телефон службы спасения «112».



Паренька из оврага вместе с его портфелям пришлось доставать спасателям ГО и ЧС Липецка при помощи веревки. Сам мальчик не пострадал, с ним все в порядке.



