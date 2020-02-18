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Липчанин объяснил резню в храме: «Не с той ноги встал»
Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись допроса Ефима Ефимова, который в воскресенье ворвался с ножом в московский храм и поранил двух человек.
Напомним, что утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. У задержанного на месте преступления липчанина полицейские изъяли нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения (предположительно марихуаной).
После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие».
В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.
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