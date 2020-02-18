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Липчанин объяснил резню в храме: «Не с той ноги встал»

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#нападение #храм
Липчанин объяснил резню в храме: «Не с той ноги встал»

Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись допроса Ефима Ефимова, который в воскресенье ворвался с ножом в московский храм и поранил двух человек.

МВД РФ распространило запись допроса 26-летнего липчанина Ефима Ефимова. На видео мужчину спрашивают о мотивах его выходки в московском храме. Липчанин не сразу смог объяснить, что его толкнуло на преступление. После долгого раздумья он признал, что совершил все спонтанно, и вообще в тот день встал не с той ноги.


Напомним, что утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. У задержанного на месте преступления липчанина полицейские изъяли нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения (предположительно марихуаной).

После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие».

В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.
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#нападение #храм

Комментарии (10)

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Все тут ясно

1 минуту назад
Никакая это не "белочка" и все такое, что тут думают, при спонтанном преступлении перчатки не надевают и нож с собой не носят просто так каждый день на случай вдруг пригодится. Это был самый настоящий теракт, он знал куда шел и что собирается делать, его надо проверить не состоит ли он в какой-нибудь секте или в группировке украинских националистов или не имел ли он контактов с этими укронационалистами, которые борются против православной церкви Московского патриархата.
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Ушац

21 минуту назад
Видать, "белочка", пришла... В самый неподходящий момент, кто под горячую руку его попал, те и получили люлей...
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Таксерка анжелика

29 минут назад
Да как вы не поймёте та ,устал чел и нервно и физически и таких тьма ужо на пределе каторые
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Увася

29 минут назад
Ефим чего-то перекушал.
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весёлый

44 минуты назад
Так может только поступить одержимый бесами ,надо психиатру проверять как проверяли раньше одержимых от глупых,налив в 11 стаканов святой воды и в один стакан простой воды,плохо что сейчас не принимают такую практику наши врачи психиатры......одержимый всегда выберет стакан простой воды
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Л-а

45 минут назад
Мало ли кому что не нравится, но бросаться с ножом -верх идиотизма. И кому он что доказал, "лицемерам"? Главное он воткнул "нож" матери своей и себе испортил жизнь. Сочувствую родителям.
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Крис

48 минут назад
Не стой ноги встал? Чтобы судья не стой ноги встала,при вынесении ему приговора.
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весёлый

51 минуту назад
Дурак тот,который деньги не может считать ,бреется хорошо и ровно
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Елец

сегодня, 09:43
По одному его внешниму виду, и так всё понятно, что у него с головой - тю-тю, поэтому он и бросился на людей с ножом, а не то, что он встал не стой ноги, как он говорит, брехня, врёт он всё!
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Липецк

сегодня, 09:38
Везде отличится. Это такая зона-аномальная.
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