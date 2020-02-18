Липчанин объяснил резню в храме: «Не с той ноги встал»

Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись допроса Ефима Ефимова, который в воскресенье ворвался с ножом в московский храм и поранил двух человек.

МВД РФ распространило запись допроса 26-летнего липчанина Ефима Ефимова. На видео мужчину спрашивают о мотивах его выходки в московском храме. Липчанин не сразу смог объяснить, что его толкнуло на преступление. После долгого раздумья он признал, что совершил все спонтанно, и вообще в тот день встал не с той ноги.





Напомним, что утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. У задержанного на месте преступления липчанина полицейские изъяли нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения (предположительно марихуаной).



После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие».



В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.