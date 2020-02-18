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сегодня, 09:21

В Липецке прохожим угрожает знак дорожного движения

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#ветер
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В Липецке прохожим угрожает знак дорожного движения

Сильный ветер, на удивление городских спасателей, не причинил серьезных бед.

Как уже писал GOROD48, вчера порывами сильного ветра на улице Стаханова в Липецке было свалено сухое дерево, которое два не зацепило припаркованный у дома автомобиль, а у поселка Северный Рудник ветер свалил с грузовика металлический вагончик.

По данным управления ГО и ЧС администрации Липецка, вчера на территории города порывы ветра достигали скорости в 15-18 метров в секунду.

В 18.15 ветер уронил дерево на провода в районе дома №13 по улице Звездная. На место инцидента выехали специалисты аварийной группы ЛГЭКа. Они убрали дерево с пешеходной дорожки, устранили обрыв линии электропередачи. Дерево упало и на наружную сеть в районе улицы Кирпичная в Левобережном районе, но это ЧП не представляло угрозы жизни и здоровью людей.

Несколько тревожных сообщений от граждан диспетчер управления ГО и ЧС администрации Липецка отправил в городские коммунальные структуры для устранения возможного вреда: на улице Космонавтов, 47 и на улице 40 лет Октября есть угрозы падения деревьев, а в районе дома №8 по проспекту Победы участникам дорожного движения угрожает падением разболтанный навесной знак над пешеходным переходом.
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#ветер
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Комментарии (2)

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ирина

34 минуты назад
деревья везде угрожают. на Циолковского дом 24/1 сломалось дерево висит на другом. если обломится ветка на котором оно висит то это дерево упадет на дом .никто ничего не делает. там даже дворника нет о какой управляшке вообще можно говорить
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Animal planet.

сегодня, 09:30
Липчанам то собаки угрожают,то дорожные знаки,то НЛО. Лечиться нужно от ваших фобий.
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