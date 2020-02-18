Происшествия
сегодня, 09:21
В Липецке прохожим угрожает знак дорожного движения
Сильный ветер, на удивление городских спасателей, не причинил серьезных бед.
Как уже писал GOROD48, вчера порывами сильного ветра на улице Стаханова в Липецке было свалено сухое дерево, которое два не зацепило припаркованный у дома автомобиль, а у поселка Северный Рудник ветер свалил с грузовика металлический вагончик.
По данным управления ГО и ЧС администрации Липецка, вчера на территории города порывы ветра достигали скорости в 15-18 метров в секунду.
В 18.15 ветер уронил дерево на провода в районе дома №13 по улице Звездная. На место инцидента выехали специалисты аварийной группы ЛГЭКа. Они убрали дерево с пешеходной дорожки, устранили обрыв линии электропередачи. Дерево упало и на наружную сеть в районе улицы Кирпичная в Левобережном районе, но это ЧП не представляло угрозы жизни и здоровью людей.
Несколько тревожных сообщений от граждан диспетчер управления ГО и ЧС администрации Липецка отправил в городские коммунальные структуры для устранения возможного вреда: на улице Космонавтов, 47 и на улице 40 лет Октября есть угрозы падения деревьев, а в районе дома №8 по проспекту Победы участникам дорожного движения угрожает падением разболтанный навесной знак над пешеходным переходом.
По данным управления ГО и ЧС администрации Липецка, вчера на территории города порывы ветра достигали скорости в 15-18 метров в секунду.
В 18.15 ветер уронил дерево на провода в районе дома №13 по улице Звездная. На место инцидента выехали специалисты аварийной группы ЛГЭКа. Они убрали дерево с пешеходной дорожки, устранили обрыв линии электропередачи. Дерево упало и на наружную сеть в районе улицы Кирпичная в Левобережном районе, но это ЧП не представляло угрозы жизни и здоровью людей.
Несколько тревожных сообщений от граждан диспетчер управления ГО и ЧС администрации Липецка отправил в городские коммунальные структуры для устранения возможного вреда: на улице Космонавтов, 47 и на улице 40 лет Октября есть угрозы падения деревьев, а в районе дома №8 по проспекту Победы участникам дорожного движения угрожает падением разболтанный навесной знак над пешеходным переходом.
ирина
Animal planet.