Происшествия

54 минуты назад

Последствия сильного ветра попали на видео

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#ветер
Последствия сильного ветра попали на видео

Порывом ветра с тягача свалило вагончик.

Последствия сильного ветра, который держится в Липецке уже три дня, записали на видео.

На улице Стаханова перед автомобилем рухнуло сухое дерево, а в Северном Руднике на Лебедянском шоссе ветер свалил с грузовика металлический вагончик.



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Напомним, что синоптики прогнозируют непогоду и на 18 февраля. По данным областного метеоцентра, сегодня мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек.
1 381
#ветер

Комментарии (1)

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Шеф

3 минуты назад
Лучшие бы на лобовуху упало. Чтоб парковался как нормальный человек.
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