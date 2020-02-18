Последствия сильного ветра попали на видео

Порывом ветра с тягача свалило вагончик.



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Последствия сильного ветра, который держится в Липецке уже три дня, записали на видео.На улице Стаханова перед автомобилем рухнуло сухое дерево, а в Северном Руднике на Лебедянском шоссе ветер свалил с грузовика металлический вагончик.Напомним, что синоптики прогнозируют непогоду и на 18 февраля. По данным областного метеоцентра, сегодня мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек.