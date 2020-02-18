Происшествия
54 минуты назад
Последствия сильного ветра попали на видео
Порывом ветра с тягача свалило вагончик.
Последствия сильного ветра, который держится в Липецке уже три дня, записали на видео.
На улице Стаханова перед автомобилем рухнуло сухое дерево, а в Северном Руднике на Лебедянском шоссе ветер свалил с грузовика металлический вагончик.
Напомним, что синоптики прогнозируют непогоду и на 18 февраля. По данным областного метеоцентра, сегодня мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек.
На улице Стаханова перед автомобилем рухнуло сухое дерево, а в Северном Руднике на Лебедянском шоссе ветер свалил с грузовика металлический вагончик.
Загрузка плеера
Напомним, что синоптики прогнозируют непогоду и на 18 февраля. По данным областного метеоцентра, сегодня мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек.
Шеф