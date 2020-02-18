Общество

32 минуты назад

Детский сад и школа останутся без света на несколько часов

234
#энергоснабжение
Детский сад и школа останутся без света на несколько часов
Сегодня с 09:00 до 17:00 останутся без света дома №№ 17, 19 по улице Загородной, № 64/1 по улице Космонавтов, №№ 31, 31а, 33 по улице Московской, а также ГО ЧС и юрлица по адресу переулок Рылеева, 30а. 

С 10:00 до 13:00 электричество отключат в домах №№ 2а, 2б, 4 по улице Писарева.

С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 55, 57, 59, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 63, 63а, 65, 67, 69 по улице Московской, школу № 51 в 9 микрорайоне, дом №42а. 

С 14:00 до 16:00 без электричества останутся детский сад № 134 по улице Степана Разина, 1, дома №№ 2, 4, 4а, 6 по проспекту Мира, №№ 1, 1а, 1б по улице Левобережной, № 5 на площади Мира, №№ 8, 10, 12, 14 по Осеннему проезду, №№ 1, 5, 7, 9, 11 по улице Спиртозаводской. 

Холодную воду отключат с 10:00 до 20:00 жителям переулков Клеверный, Чистый, Дружный, Бытовой, Ландшафтный, Технологический, в домах с № 1 по № 63 по улице Салтыкова-Щедрина, а также в здании арбитражного суда на площади Петра Великого, 7. С 10:00 до 16:00 без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной и дом № 3 на Театральной площади. 

Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

234
#энергоснабжение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%
#жилье
2
«Первичка» в Липецкой области подорожала за год почти на 10%

12 минут назад

Общество
В липецких парках чучело Зимы подожгут от пера Жар-птицы
#масленица
46
В липецких парках чучело Зимы подожгут от пера Жар-птицы

вчера, 16:45

Общество
Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление
#Квадра #отопление
254
Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление

вчера, 16:12

Общество
Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района
#горячая линия #аптека #медицинская маска
10
Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района

вчера, 15:07

Общество
Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»
#Сергей Иванов #«Единая Россия»
169
Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»

вчера, 14:36

Общество
Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина
#75-летие Победы #Черняховский
10
Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина

вчера, 13:56

Общество