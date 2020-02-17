За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 8 тысяч липчан – это эпидемия

От заразы страдают в основном дети и подростки.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошлую неделю медики официально зарегистрировали болезни гриппа и ОРВИ у 7 9 10 человек. По данным ведомства, эпидемический порог превышен на 6 процентов.

В основном от заразы продолжают страдать дети - до 14 лет - 72% всех случаев за неделю. В больницы попали всего 3,2% заболевших, что не превышает средних сезонных значений.

Две трети пациентов живут в Липецке - 5 096 человек (64%), в том числе 32 больных гриппом.

В регионе пытаются стабилизировать ситуацию и постепенно свести на нет заболеваемость. С этой целью, например, во всех школах областного центра введен карантин.

Фото media.publika.md