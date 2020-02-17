Общество

59 минут назад

За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 8 тысяч липчан – это эпидемия

6 1104
1
За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 8 тысяч липчан – это эпидемия

От заразы страдают в основном дети и подростки.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошлую неделю медики официально зарегистрировали болезни гриппа и ОРВИ у 7 9 10 человек. По данным ведомства, эпидемический порог превышен на 6 процентов.

В основном от заразы продолжают страдать дети - до 14 лет - 72% всех случаев за неделю. В больницы попали всего 3,2% заболевших, что не превышает средних сезонных значений.

Две трети пациентов живут в Липецке - 5 096 человек (64%), в том числе 32 больных гриппом.

В регионе пытаются стабилизировать ситуацию и постепенно свести на нет заболеваемость. С этой целью, например, во всех школах областного центра введен карантин.

Фото media.publika.md

6 1104
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

valerafromsplus

19 минут назад
Что же мне так с креслом Престиж за 2к не повезло. То ли с весом прибавил, то ли... Эх!
ответить

valerafromsplus

21 минуту назад
Будем надеяться, что к 25-му за 5 дней, всё чудом исчезнет! :)
ответить

Ksv_072

27 минут назад
Срочно закрыть город, всех в маски, предприятия закрыть и всех по домам, комендантский час..... Отработали на Китае, пора уже и в других странах вводить.....
ответить

Родина

30 минут назад
Это геноцид.
ответить

ттт

33 минуты назад
точно грипп? или все что с температурой грипп?
ответить

Психолог

35 минут назад
А заболевших, на всю голову, дебилизмом, ещё больше, - по статистики, каждый первый почти!
ответить

Еще в рубрике

Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление
#Квадра #отопление
11
Жителей «Европейского» поразили астрономические счета за отопление

23 минуты назад

Общество
Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района
#горячая линия #аптека #медицинская маска
7
Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района

сегодня, 15:07

Общество
Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»
#Сергей Иванов #«Единая Россия»
42
Сергею Иванову приостановили членство в «Единой России»

сегодня, 14:36

Общество
Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина
#75-летие Победы #Черняховский
1
Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина

сегодня, 13:56

Общество
Синоптики продлили неблагоприятный прогноз
#ветер
6
Синоптики продлили неблагоприятный прогноз

сегодня, 12:16

Общество
Чиновница обматерила главу администрации: суд оштрафовал ее за оскорбление на 1000 рублей
#оскорбление
31
Чиновница обматерила главу администрации: суд оштрафовал ее за оскорбление на 1000 рублей

сегодня, 11:25

Общество