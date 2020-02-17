сегодня, 15:07
Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района
«Горячая линия» прокуратуры принимает звонки насчет отсутствия медицинских масок или их высокой стоимости, а также жалобы на недоступность лекарственных препаратов.
- На каждую жалобу мы оперативно реагируем, выходим с проверкой. Сложившаяся практика дает нам основание говорить, что ажиотаж вокруг медицинских масок создан искусственно, - сообщили GOROD48 в прокуратуре. - Аптеки работают в штатном режиме. Да, случается такое, что на данный момент дешевых медицинских масок нет, но это не говорит о том, что аптека отказалась от них в принципе. Наши проверки показали, что этот товар действительно быстро заканчивается, но его закупка и доставка в аптеки не прекращаются. Это обычный рабочий режим.
В прокуратуре уточнили, что часто жалобы на завышенную стоимость медицинских масок не имеют под собой основания. Здесь проблема может иметь две причины. Первая — покупатель обратил внимание на стоимость не обычной барьерной одноразовой медицинской маски, которая включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а улучшенной, например, с респиратором или ионами серебра. Такая маска, естественно, будет стоить дороже простейшей. Вторая — интерес фармацевта или аптеки. Покупатели могут столкнуться с тем, что сотрудники аптеки «продвигают» более дорогие товары или товары определенных производителей. Хотя фармацевты должны извещать покупателя о всей ценовой линейке на тот или иной вид товара. И здесь, когда приходит проверка, выясняется, что на складе аптеки полно копеечных масок, о которых фармацевты умалчивают, продавая более дорогие.
Напомним, «горячая линия» прокуратуры по обеспечению населения медицинскими масками и противовирусными лекарственными препаратами, а также соблюдения законности при ценообразовании на такие товары в аптечных организациях работает с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по номерам 77-26-20 и 25-08-17.
Сообщить информацию о нарушениях можно также на адрес электронной почты прокуратуры района: sp@prokuratura.lipetsk.ru.
огуп
Ленин
Так же по интересуйтесь ценами у поставщиков
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