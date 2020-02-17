Общество

сегодня, 15:07

Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района

7 558
#горячая линия #аптека #медицинская маска
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Липчане чаще всего жалуются на аптеки Советского района

«Горячая линия» прокуратуры принимает звонки насчет отсутствия медицинских масок или их высокой стоимости, а также жалобы на недоступность лекарственных препаратов.

Большинство жалоб, поступающих на «горячую линию» прокуратуры, касается аптек, расположенных в Советском районе Липецка. Как сообщили GOROD48 в прокуратуре, именно этот густонаселенный район — лидер по жалобам на аптеки. Звонящих на «горячую линию» липчан беспокоит стоимость медицинских товаров и их отсутствие. Чуть меньше звонков — из Октябрьского района, всего один — из Правобережного района.

- На каждую жалобу мы оперативно реагируем, выходим с проверкой. Сложившаяся практика дает нам основание говорить, что ажиотаж вокруг медицинских масок создан искусственно, - сообщили GOROD48 в прокуратуре. - Аптеки работают в штатном режиме. Да, случается такое, что на данный момент дешевых медицинских масок нет, но это не говорит о том, что аптека отказалась от них в принципе. Наши проверки показали, что этот товар действительно быстро заканчивается, но его закупка и доставка в аптеки не прекращаются. Это обычный рабочий режим.

В прокуратуре уточнили, что часто жалобы на завышенную стоимость медицинских масок не имеют под собой основания. Здесь проблема может иметь две причины. Первая — покупатель обратил внимание на стоимость не обычной барьерной одноразовой медицинской маски, которая включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а улучшенной, например, с респиратором или ионами серебра. Такая маска, естественно, будет стоить дороже простейшей. Вторая — интерес фармацевта или аптеки. Покупатели могут столкнуться с тем, что сотрудники аптеки «продвигают» более дорогие товары или товары определенных производителей. Хотя фармацевты должны извещать покупателя о всей ценовой линейке на тот или иной вид товара. И здесь, когда приходит проверка, выясняется, что на складе аптеки полно копеечных масок, о которых фармацевты умалчивают, продавая более дорогие.

Напомним, «горячая линия» прокуратуры по обеспечению населения медицинскими масками и противовирусными лекарственными препаратами, а также соблюдения законности при ценообразовании на такие товары в аптечных организациях работает с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по номерам 77-26-20 и 25-08-17.

Сообщить информацию о нарушениях можно также на адрес электронной почты прокуратуры района: sp@prokuratura.lipetsk.ru.
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#горячая линия #аптека #медицинская маска
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Комментарии (7)

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огуп

1 минуту назад
1, в Липецке и так более 30 государственных аптек. Чё тебе еще надо, собака ?
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Ленин

23 минуты назад
Все хто должны раздавать бесплатно. Аптеки должны быть ТОЛЬКО государственные.
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Так же по интересуйтесь ценами у поставщиков

26 минут назад
А не хочет прокуратуру проверить поставщиков этих лекарств, масок? Или эти перекупщики не доступны и занимают высокие посты сидя в Москве и они неприкосаемые.
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1

45 минут назад
Левому берегу аптеки бесполезны. Онкология победит без шансов
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420

сегодня, 15:26
Хоть жалуйся, хоть не жалуйся, - всё равно бесполезно!
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1

сегодня, 15:20
Нужна единая государственная аптека
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777

сегодня, 15:20
а ничего что в советском районе просто больше всего аптек
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