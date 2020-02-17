Общество

42 минуты назад

Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина

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#75-летие Победы #Черняховский
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Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина

Генерал перед смертью успел отдать приказы

17 февраля 1945 года погиб великий полководец Великой Отечественной войны и самый молодой генерал, 37-летний Иван Данилович Черняховский. Это случилось на глазах жителя села Замартынье Добровского района Василия  Харина.

Хранитель истории села Замартынье и Добровского района Василий Кириллович Харин, который однажды поведал GOROD48 о легендарном партизанском командире Ковпаке, который жил несколько дней на аэродроме в Трубетчино ожидая переброски  в партизанский отряд, вспомнил рассказ своего отца, который был свидетелем гибели Черняховского.

- Черняховский направлялся в штаб 3-й армии  Горбатова, где связистом со штабной батареей служил мой отец  Кирилл Тимофеевич  Харин, рассказал Василий Харин. - Кортеж из нескольких автомобилей попал под обстрел вражеской артиллерии и осколком снаряда генерал был смертельно ранен. Всё это было на глазах у моего отца, и он об этом трагическом эпизоде войны не раз рассказывал и в кругу однополчан, и выступая перед школьниками после войны. Сегодня утром корреспондент телеканала «Россия» рассказал телезрителям об этом эпизоде войны: «Генерал умер на руках фронтовиков со словами: «Неужели я умираю?». Ивану Даниловичу было всего 37 лет.…».  А мой отец говорил, что Черняховский успел отдать последние указания военачальникам,  своим подчинённым перед решающим штурмом немецкой цитадели «Кенигсберг».

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Кирилл Тимофеевич Харин

Через две недели тяжелое ранение получил и Кирилл Тимофеевич Харин. В боевой строй после ранения он уже не вернулся. СССР победил фашистскую Германию. Вернулся Кирилл Тимофеевич в родное Замартынье, где всю жизнь работал трактористом.  Кирилл Тимофеевич Харин награжден орденами Славы и Красной Звезды. 

Фото: formator.info

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#75-летие Победы #Черняховский
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Путин

1 минуту назад
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