Общество
42 минуты назад
Генерал Черняховский погиб на глазах липчанина
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Генерал перед смертью успел отдать приказы
17 февраля 1945 года погиб великий полководец Великой Отечественной войны и самый молодой генерал, 37-летний Иван Данилович Черняховский. Это случилось на глазах жителя села Замартынье Добровского района Василия Харина.
Хранитель истории села Замартынье и Добровского района Василий Кириллович Харин, который однажды поведал GOROD48 о легендарном партизанском командире Ковпаке, который жил несколько дней на аэродроме в Трубетчино ожидая переброски в партизанский отряд, вспомнил рассказ своего отца, который был свидетелем гибели Черняховского.
- Черняховский направлялся в штаб 3-й армии Горбатова, где связистом со штабной батареей служил мой отец Кирилл Тимофеевич Харин, рассказал Василий Харин. - Кортеж из нескольких автомобилей попал под обстрел вражеской артиллерии и осколком снаряда генерал был смертельно ранен. Всё это было на глазах у моего отца, и он об этом трагическом эпизоде войны не раз рассказывал и в кругу однополчан, и выступая перед школьниками после войны. Сегодня утром корреспондент телеканала «Россия» рассказал телезрителям об этом эпизоде войны: «Генерал умер на руках фронтовиков со словами: «Неужели я умираю?». Ивану Даниловичу было всего 37 лет.…». А мой отец говорил, что Черняховский успел отдать последние указания военачальникам, своим подчинённым перед решающим штурмом немецкой цитадели «Кенигсберг».
Кирилл Тимофеевич Харин
Через две недели тяжелое ранение получил и Кирилл Тимофеевич Харин. В боевой строй после ранения он уже не вернулся. СССР победил фашистскую Германию. Вернулся Кирилл Тимофеевич в родное Замартынье, где всю жизнь работал трактористом. Кирилл Тимофеевич Харин награжден орденами Славы и Красной Звезды.
Фото: formator.info
Хранитель истории села Замартынье и Добровского района Василий Кириллович Харин, который однажды поведал GOROD48 о легендарном партизанском командире Ковпаке, который жил несколько дней на аэродроме в Трубетчино ожидая переброски в партизанский отряд, вспомнил рассказ своего отца, который был свидетелем гибели Черняховского.
- Черняховский направлялся в штаб 3-й армии Горбатова, где связистом со штабной батареей служил мой отец Кирилл Тимофеевич Харин, рассказал Василий Харин. - Кортеж из нескольких автомобилей попал под обстрел вражеской артиллерии и осколком снаряда генерал был смертельно ранен. Всё это было на глазах у моего отца, и он об этом трагическом эпизоде войны не раз рассказывал и в кругу однополчан, и выступая перед школьниками после войны. Сегодня утром корреспондент телеканала «Россия» рассказал телезрителям об этом эпизоде войны: «Генерал умер на руках фронтовиков со словами: «Неужели я умираю?». Ивану Даниловичу было всего 37 лет.…». А мой отец говорил, что Черняховский успел отдать последние указания военачальникам, своим подчинённым перед решающим штурмом немецкой цитадели «Кенигсберг».
Кирилл Тимофеевич Харин
Через две недели тяжелое ранение получил и Кирилл Тимофеевич Харин. В боевой строй после ранения он уже не вернулся. СССР победил фашистскую Германию. Вернулся Кирилл Тимофеевич в родное Замартынье, где всю жизнь работал трактористом. Кирилл Тимофеевич Харин награжден орденами Славы и Красной Звезды.
Фото: formator.info
1 411
Путин