В Хлевном построят новый детсад и отремонтируют старый

А в Липецке планируют возвести еще один ясельный корпус.

Администрация Хлевенского района объявила тендер на строительство нового детского сада в селе Хлевное. Учреждение дошкольного образования расположится на проспекте Победы. Оно сможет принять 80 детей. На строительство детсада планируется потратить чуть более 100 млн рублей. Кроме того, еще 10,7 млн рублей готовы отдать на капитальный ремонт работающего на улице Ленинской детского сада. Новый детсад планируют сдать в эксплуатацию до 1 ноября 2020 года, обновить старый — до 1 сентября 2020 года.



Как сообщили GOROD48 в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, на 2020 год в регионе запланировано возведение множества объектов социальной инфраструктуры за счет софинансирования проектов из федерального бюджета.



- Это два дома культуры на 200 мест каждый в селах Хмелинец и Дубовое, два физкультурно-оздоровительных комплекса - в Липецке и селе Долгоруково, школа в микрорайоне «Европейский». В поселке Тербуны, селе Большой Хомутец и селе Пятницкое будут заложены детские сады. В населенных пунктах региона построят 16 фельдшерско-акушерских пунктов. За счет федеральных средств будет капитально отремонтирована школа в селе Соколье Елецкого района. В 2020 году будет продолжено строительство трех детских садов и двух школ в Липецке и Усмани, нового корпуса онкологического диспансера, - сообщили в управлении архитектуры и строительства Липецкой области.



Вместе с этим управление строительства Липецка ищет подрядчика на разработку проекта для нового корпуса детского сада №113 (улица Неделина). На существующей территории детсада нужно запроектировать отдельно стоящее одноэтажное здание для размещения ясельных групп на 135 мест. В каждой группе будут спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалетные комнаты. В яслях будет медицинский кабинет с процедурной, санузел для маломобильных групп населения, пищеблок, кабинет для психолога.



Проект строительства яслей заказчик планирует получить в середине июня 2020 года.