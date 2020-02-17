Общество

сегодня, 08:51

Липецкая область опустилась на два пункта в рейтинге качества жизни и занимает 11-е место

8 513
#Рейтинг #качество жизни
3
Липецкая область опустилась на два пункта в рейтинге качества жизни и занимает 11-е место

Соседи из Белгорода и Воронежа оказались выше нас в списке.

Липецкая область заняла 11-е место по качеству жизни в стране.

Исследование качества жизни населения провело РИА «Рейтинг» уже в 8-й раз на основе более чем 70 различных показателей качества жизни, таких как уровень дохода жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, климат, экология и т.д..

Наш регион, хоть и находится в верхней части списка, в последнее время демонстрирует отрицательную динамику. Так, в 2019 году Липецкая область занимала 9-е место, а в 2018 – 8-е.

Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так же вошли в десятку сильнейших и опередили Липецкую область Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Югра. Отметим, что в числе десяти самых привлекательных для жизни регионов находятся наши ближайшие соседи – белгородская область (5-е место) и Воронежская область (7-е) место.

В аутсайдерах оказались Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

РИА «Рейтинг» - государственное предприятие и оно не было бы самим собой, если бы не отметило почти повсеместное улучшение качества жизни в РФ. Согласно его данным, жить лучше стали в 50 субъектах федерации.

Фото avatars.mds.yandex.net

8 513
#Рейтинг #качество жизни
3

Комментарии (8)

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Господин Заваркин

6 минут назад
На фото Каменный лог до благоустройства
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Пенсионер

8 минут назад
Хохлы надеятся что России после 24 г придёт каюк и они отожмут Крым Донбас и Кубань !
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Фантазёр

10 минут назад
А лысый Ерик обещал что мы будем 3 е после Питера и Москву !
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А МОЖЕТ

14 минут назад
Вам китайцы все построют.Россияне все просрали с этими едросами.
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все просрали

19 минут назад
Фантомас уже 2 год у власти - кроме парков и по 4 разу облицовкой плитки ничего не делает. Урывайкина дизайном скамеек и фонариков занимается ...
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Око

44 минуты назад
Конешна рейтинх упал, соловей то упорхнул из нашего лесу.
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Житель

50 минут назад
Да куда уже ниже то, всех обобрали до нитки, все растащили и развалили, одна показуха, плитки лавочки и пятёрочки
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Житель

сегодня, 09:13
Скоро опустимся ниже плинтуса с едросами.
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