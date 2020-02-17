сегодня, 08:51
Липецкая область опустилась на два пункта в рейтинге качества жизни и занимает 11-е место
Соседи из Белгорода и Воронежа оказались выше нас в списке.
Липецкая область заняла 11-е место по качеству жизни в стране.
Исследование качества жизни населения провело РИА «Рейтинг» уже в 8-й раз на основе более чем 70 различных показателей качества жизни, таких как уровень дохода жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, климат, экология и т.д..
Наш регион, хоть и находится в верхней части списка, в последнее время демонстрирует отрицательную динамику. Так, в 2019 году Липецкая область занимала 9-е место, а в 2018 – 8-е.
Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так же вошли в десятку сильнейших и опередили Липецкую область Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Югра. Отметим, что в числе десяти самых привлекательных для жизни регионов находятся наши ближайшие соседи – белгородская область (5-е место) и Воронежская область (7-е) место.
В аутсайдерах оказались Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
РИА «Рейтинг» - государственное предприятие и оно не было бы самим собой, если бы не отметило почти повсеместное улучшение качества жизни в РФ. Согласно его данным, жить лучше стали в 50 субъектах федерации.
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