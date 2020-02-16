Сатановский: У шведской молодёжи массово поехала крыша

За последние 10 лет в Швеции на 1500% выросло число трансгендеров среди девочек и на 400% среди мальчиков. "Переводим на русский язык: у шведской молодёжи поехала крыша. Массово. И будет только хуже", - комментирует ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.





Переводим на русский язык: у шведской молодёжи поехала крыша. Массово. И будет только хуже. А что врачи не понимают... Всё они понимают. Не маленькие. Просто сказать ничего не могут. Сделать - тем более. Неполиткорректно это. И с политической точки зрения - вредно. Противоречит курсу местной элиты (так и хочется сказать, "партии и правительства") на толерантность и демократию, - пишет он в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".



По мнению политолога, это приговор всей шведской системе воспитания детей и подростков, а также системе западных ценностей в целом. Потому что, если с детства расшатывать психику, ввинчиваясь в мозги, промывая их и при этом полностью противореча человеческой природе, он, организм, может не выдержать. После чего страна получает все последствия этих экспериментов по полной, отмечает Сатановский.



В этой связи становится понятна озабоченность российского президента Владимира Путина тем, чтобы хотя бы в России семья оставалась семьёй, в которой есть папа и мама, добавляет эксперт. А всем недовольным Сатановский предлагает отправляться прямиком в Швецию.



Поскольку рост числа самоубийств и психических девиаций самого страшного толка там прямо пропорционален усилиям по толерантизации их общества. Ну, так и пускай. Вымрут - их дело. Нам же легче будет, - подытожил политолог.



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В Швеции за последние 10 лет число девочек, страдающих от гендерной дисфории, выросло на 1500%, а юношей на 400%. Другими словами, резко подскочило число девочек, считающих себя мальчиками, и мальчиков, считающих себя девочками. Шведские врачи бьют тревогу, но "не пронимают, в чём дело". Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.Переводим на русский язык: у шведской молодёжи поехала крыша. Массово. И будет только хуже. А что врачи не понимают... Всё они понимают. Не маленькие. Просто сказать ничего не могут. Сделать - тем более. Неполиткорректно это. И с политической точки зрения - вредно. Противоречит курсу местной элиты (так и хочется сказать, "партии и правительства") на толерантность и демократию, - пишет он в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".По мнению политолога, это приговор всей шведской системе воспитания детей и подростков, а также системе западных ценностей в целом. Потому что, если с детства расшатывать психику, ввинчиваясь в мозги, промывая их и при этом полностью противореча человеческой природе, он, организм, может не выдержать. После чего страна получает все последствия этих экспериментов по полной, отмечает Сатановский.В этой связи становится понятна озабоченность российского президента Владимира Путина тем, чтобы хотя бы в России семья оставалась семьёй, в которой есть папа и мама, добавляет эксперт. А всем недовольным Сатановский предлагает отправляться прямиком в Швецию.Поскольку рост числа самоубийств и психических девиаций самого страшного толка там прямо пропорционален усилиям по толерантизации их общества. Ну, так и пускай. Вымрут - их дело. Нам же легче будет, - подытожил политолог.Источник: tsargrad.tv