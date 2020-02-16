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Сатановский: У шведской молодёжи массово поехала крыша
За последние 10 лет в Швеции на 1500% выросло число трансгендеров среди девочек и на 400% среди мальчиков. "Переводим на русский язык: у шведской молодёжи поехала крыша. Массово. И будет только хуже", - комментирует ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
Переводим на русский язык: у шведской молодёжи поехала крыша. Массово. И будет только хуже. А что врачи не понимают... Всё они понимают. Не маленькие. Просто сказать ничего не могут. Сделать - тем более. Неполиткорректно это. И с политической точки зрения - вредно. Противоречит курсу местной элиты (так и хочется сказать, "партии и правительства") на толерантность и демократию, - пишет он в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
По мнению политолога, это приговор всей шведской системе воспитания детей и подростков, а также системе западных ценностей в целом. Потому что, если с детства расшатывать психику, ввинчиваясь в мозги, промывая их и при этом полностью противореча человеческой природе, он, организм, может не выдержать. После чего страна получает все последствия этих экспериментов по полной, отмечает Сатановский.
В этой связи становится понятна озабоченность российского президента Владимира Путина тем, чтобы хотя бы в России семья оставалась семьёй, в которой есть папа и мама, добавляет эксперт. А всем недовольным Сатановский предлагает отправляться прямиком в Швецию.
Поскольку рост числа самоубийств и психических девиаций самого страшного толка там прямо пропорционален усилиям по толерантизации их общества. Ну, так и пускай. Вымрут - их дело. Нам же легче будет, - подытожил политолог.
Источник: tsargrad.tv