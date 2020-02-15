За старое. Мини-футбольный клуб опять проиграл – теперь в Саратове

Команда хоть и усиливается, но в новом календарном году показывает очень плохие результаты.

Липецкий мини-футбольный клуб, лишь в феврале одержавший первую победу в 2020 году над не сумевшим собрать полноценный состав самарским "Лучом-ГТС", после трёх поражений кряду, сегодня опять проиграл – в Саратове занимающей место в нижней части турнирной таблицы местной «Волге» со счётом - 2:4.

Хотя складывалось всё для липчан неплохо. В конце первого тайма с передачи капитана команды Максима Истомина изумительным по красоте и точности ударом отметился Джабраил Алханов - острого угла в дальний угол, так ставят удары в бильярде.

Спустя всего несколько секунд липчане и вовсе могли предельно осложнить жизнь «Волги». Хитрый розыгрыш штрафного и новый хитрый пас Истомина вывели Игоря Зайкова практически на пустые ворота, но «возвращенец» (зимой Игорь вновь перешёл в нашу команду из «Алги»), увы, промахнулся.

Старая футбольная мудрость сработала моментально: Липецку забили в ответ. До перерыва оставались всего 4 секунды (!), когда хозяевам удался розыгрыш штрафного, и Андрей Сырцов не без помощи рикошета поразил ворота, которые защищал Александр Исаков.

А во втором тайме «Волга» заметно превзошла липчан в свежести и мобильности. Всего трех минут во втором тайме оказалось достаточно «Волге», чтобы выйти вперед – как выяснилось, окончательно и бесповоротно. Сырцов прокинул мяч между ног у лидера липчан Романа Адамова, умчался вперед, а потом резким пасом отрезал еще и вратаря – Афгану Рахманову оставалось переправить мяч в пустые ворота.

На 38-й минуте волжанам удался и вовсе шедевральный гол: передача вперед, пас пяткой Рахманова и вот уже Кирилл Докучаев «расстреливает» ворота Исакова – 3:1…

Липчане перешли на игру с вратарём-гонялой, роль которого привычно выполнил Вадим Цай. Наша команда подолгу запирала соперников на их половине площадки, но забить смогла лишь однажды: пас Адамова через всю площадку прошёл, как нож сквозь масло, и Зайков от души вколотил в ворота волжан второй мяч – 3:2.

Липецк продолжал давить, но поплатился за игру «ва-банк» голом в пустые ворота, причем отличился на последних секундах один из лучших игроков «Волги» Никита Горбунов, который летом просился в липецкий клуб, но получил от ворот поворот – 4:2.

Липчане потихоньку расстаются с декларированными перед началом сезона амбициозными планами быть вверху турнирной таблице, еще пара-тройка поражений (а играть еще с КПРФ-2 на выезде, принимать дома лидера нижегородский «Оргхим»), и показатели уже не будут сильно отличаться от прошлогодних, когда у команды еще не было финансирования из областного бюджета.

И еще. На выезд вновь не поехали одни из сильнейших воспитанников липецкого футзала Артём Зайцев и Александр Паламарчук. Летом руководство (а вовсе не тренерский штаб!) приняло решение от них отказаться, затем спешно заявило зимой. Но за 3 матча эти парни провели на площадке всего по паре смен в прошлом матче с «Лучом-ГТС». Неужели справедливы опасения, что их взяли только ради галочки, чтобы на бумаге увеличить процент местных игроков в команде ради получения очередного транша из бюджета Липецкой области?



Фото vk.com/mfc_lks

